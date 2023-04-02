Сергей Лазарев заявил, что не собирается покидать Россию и покорять сцены других стран

Певец Сергей Лазарев не намерен покидать Россию. Так он ответил на вопрос о том, собирается ли покорять сцены стран Азии в интервью РИА "Новости".

"Чтобы покорять рынок другой страны, там надо жить. Но переезжать я никуда не собираюсь", — сказал артист.

Он также считает временным явлением отмену всего русского, которая сейчас нередко возникает на Западе. По его мнению, русских нельзя "так просто" отменить, поскольку они сделали очень много для мировой культуры.