Эти 5 музыкальных групп распались со скандалами, и фанаты им этого не простили до сих пор

Мы все помним эти группы, хотя они перестали существовать больше десяти лет назад! "Непара", "Руки вверх" — их треки постоянно звучали на радио, продавались многотысячными тиражами кассет... и потом навсегда исчезли. И причин, почему успешные артисты вдруг решили разойтись, как в море корабли, много. Конечно, без скандалов не обходилось.

"Руки вверх"

Почему распались "Руки вверх". Фото © OK / rukivverhsergeyzhukov

"Руки вверх" — одна из самых популярных российских групп 90-х годов. Невозможно было представить ни одну дискотеку без их легендарных хитов "Песенка № 2", "18 мне уже", "Крошка моя", благодаря которым они и прославились. Но никакая популярность и гонорары не смогли удержать коллектив вместе. В 2006 году группа распалась из-за конфликта между лидером Сергеем Жуковым и остальными участниками.

"Непара"

Почему распалась "Непара". Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Дуэт "Непара" появился на российской сцене в 2002 году. На протяжении всего существования группы в ней были одни и те же участники — Александр Шоуа и Виктория Талышинская. Их хит "Плачь и смотри" в России помнят до сих пор, кажется, все. Вот только с 2012 года "Непара" оправдала своё название. В один момент отношения стали такими напряжёнными, что работать вместе стало невозможно. Группа распалась, но после небольшого перерыва воссоединилась. Окончательное решение расстаться принял Шоуа в 2019 году. Он хотел выступать сольно, что и послужило причиной распада дуэта. Артисты пытались построить сольную карьеру, но не получилось.

"Smash!!"

Почему распался дуэт "Smash!!". Фото © ТАСС / Антон Денисов

"Smash!!" создали в 2000 году. Его участникам — Владу Топалову и Сергею Лазареву — тогда было по 15 и 17 лет соответственно. Среди девочек-подростков группа пользовалась невероятной популярностью. Коллектив просуществовал пять лет, а потом Лазарев, ссылаясь на категорические творческие разногласия, отказался выполнять условия контракта. После распада участники не общались долгие годы, лишь изредка воссоединяясь ради концертов. Но в 2021-м певцы даже записали совместный трек "Новый год", правда, название "Smash!!" нигде не фигурировало — это был просто дуэт Топалова и Лазарева.

"Чай вдвоём"

Почему распался "Чай вдвоём". Фото © wikimedia.org

Ещё одна российская группа, чей пик популярности пришёлся на рубеж веков. Вряд ли найдётся человек, который не слышал песни "Белое платье", "День рождения" или "Ласковая моя". "Чай вдвоём" появился на свет благодаря популярному актёру и телеведущему Илье Олейникову, отцу одного из участников дуэта — Дениса Клявера. По рассказам, в середине 90-х Илья Львович услышал, как поют два молодых человека, и предложил им создать дуэт. Распался творческий коллектив в 2012 году. Тогда ходили слухи, что причиной стала супруга Стаса Костюшкина Юлия, которая якобы настроила его против коллеги.

"Братья Грим"

Почему распались "Братья Грим". Кадр © ТАСС / Евгений Стукалин

Дуэт появился на российской сцене в 1998 году. Братья-близнецы Борис и Константин Бурдаевы создали группу, когда ещё жили в Самаре. В середине нулевых "Братья Грим" были крайне популярны: "Кустурицу", "Ресницы", "Дыхание” хоть раз слышали все. Развалился коллектив в 2009-м, но, оказывается, проблемы начались ещё раньше. Песни музыкантов быстро теряли свою актуальность на быстро меняющемся ландшафте поп-индустрии нулевых. В попытках вытащить "Братьев" из ямы забвения начались увольнения, ссоры: "В одну прекрасную ночь просто были сменены пароли на сайте, и я узнал о распаде группы. У нас были размолвки с Константином, были с ним недоговорённости какие-то, но я не думал, что придёт к этому", — признавался Борис. Иногда в афишах можно увидеть, что "Братья Грим" до сих пор дают концерты. Правда, из братьев там только Константин — Борис решил заняться сольной карьерой.