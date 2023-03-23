Алина Загитова бесстыдно оголила грудь на фотосессии, представив себя Моникой Беллуччи

Глядя на эти фотографии, сначала и не узнаёшь в прекрасной девушке известную спортсменку. Кажется, что перед нами профессиональная модель или юная Моника Беллуччи собственной персоной. Но нет, на них Алина Загитова — фигуристка и олимпийский чемпион.

Интересно, что же подтолкнуло Алину на такой дерзкий эксперимент? Неужели появился молодой человек, которого Загитова пытается вот так соблазнить? Или бывшая спортсменка просто не знает, чем себя занять, поэтому пытается пробиться в шоу-биз? Сначала как-то не очень качественно выступила под фонограмму, а сейчас исправляется пикантной фотосессией.

Напомним, что в 2021 году стало известно о завершении карьеры Загитовой, хотя до этого девушка говорила лишь о временной паузе. За два года "отдыха" Алина успела попробовать себя в разных ролях: и ведущей побывала, и певицей. Теперь вот ещё и в модели подалась. "Скучаю ли по реальному спорту? Конечно. Впрочем, сейчас, по окончании карьеры, жизнь у меня не менее интересная и насыщенная, чем когда я была спортсменкой", — сказала как-то Загитова. Интересно, чем ещё нас удивит бывшая олимпийская чемпионка.