Шестизначная сумма: Сколько Пугачёва и Галкин платят за обучение двойняшек в Израиле

Пара покинувших Россию артистов Алла Пугачёва и Максим Галкин* платят за обучение детей в одной из самых престижных и дорогих частных школ Израиля несколько миллионов рублей, передаёт kp.ru.

По данным издания, речь идёт об американской интернациональной школе, по окончании которой ученики получают диплом, позволяющий поступать в высшие учебные заведения США и Европы. Обучение в школе проходит на английском языке, с изучением иврита, а находится она всего в 20 минут езды от дома примадонны. Годовая плата составляет 192 тысячи шекелей или около четырёх миллионов рублей.

Ещё когда известная семья проживала в России, двойняшки Лиза и Гарри учились в Первой московской гимназии. Причём и тогда их звёздные родители не жалели средств на их обучение — один только год обходился более чем в три миллиона рублей.

Кстати, периодически в Сети появляются фотографии новой жизни примадонны и мужа из Израиля. Например, недавно Лайф показывал, как в гости к Пугачёвой заглянул модельер Валентин Юдашкин с женой и матерью.