Шестизначная сумма: Сколько Пугачёва и Галкин платят за обучение двойняшек в Израиле
Пугачёва платит 4 миллиона рублей за престижную частную школу для детей в Израиле
Алла Пугачёва и Максим Галкин с детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru
Пара покинувших Россию артистов Алла Пугачёва и Максим Галкин* платят за обучение детей в одной из самых престижных и дорогих частных школ Израиля несколько миллионов рублей, передаёт kp.ru.
По данным издания, речь идёт об американской интернациональной школе, по окончании которой ученики получают диплом, позволяющий поступать в высшие учебные заведения США и Европы. Обучение в школе проходит на английском языке, с изучением иврита, а находится она всего в 20 минут езды от дома примадонны. Годовая плата составляет 192 тысячи шекелей или около четырёх миллионов рублей.
Ещё когда известная семья проживала в России, двойняшки Лиза и Гарри учились в Первой московской гимназии. Причём и тогда их звёздные родители не жалели средств на их обучение — один только год обходился более чем в три миллиона рублей.
Кстати, периодически в Сети появляются фотографии новой жизни примадонны и мужа из Израиля. Например, недавно Лайф показывал, как в гости к Пугачёвой заглянул модельер Валентин Юдашкин с женой и матерью.
* Признан в России иностранным агентом.