Галкин высмеял песню Shaman "Встанем" во время очередного заграничного концерта

Юморист Максим Галкин* на очередном заграничном концерте посмеялся над песней российского певца Shaman "Встанем", при этом высоко оценив музыкальные способности артиста.

Максим Галкин высмеял певца Shaman. Видео © t.me / НеМалахов

"Shaman — талантливый певец, талантливый, ничего не могу сказать. Поёт хорошо, но абсолютная конъюнктура. Вот он сейчас ходит: "Встанем! Встанем!" Будет суд в Гааге, будет петь: "Сядем!" — пошутил Галкин со сцены.

Он также прошёлся по Ларисе Долиной, Сергею Лазареву, Полине Гагариной, назвав их "примкнувшей к артисту ЛГБТ-группой", стоящей позади и подпевающей с перекошенными лицами. Досталось и актёру Ивану Охлобыстину, который в представлении Галкина — всего лишь "злопамятный батюшка".

Пользователи шутки не оценили и напомнили, что когда-то Галкин начинал у великого юмориста-интеллектуала Михаила Задорнова, которому теперь и в подмётки не годится. А многие и вовсе назвали выступление сатирика подростковым, работающим по схеме "несмешно обозвал — сам посмеялся".

Ранее телеведущая Ольга Скабеева жёстко раскритиковала Галкина за кровожадную шутку на концерте в Израиле. В своём телеграм-канале журналистка назвала комика обыкновенной гнидой.