Скабеева разнесла Галкина за кровожадную шутку про её голову в руках Киркорова

Телеведущая Ольга Скабеева жёстко раскритиковала юмориста Максима Галкина* за кровожадную шутку на концерте в Израиле. В своём телеграм-канале журналистка назвала комика обыкновенной гнидой.

Во время выступления комик произнёс следующее: "Мне кажется, если Киркоров в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно если в руках он будет держать голову Скабеевой. Это будет потрясающе".

"Правда же смешно? Какой душевный и безобидный мальчик. Голова Скабеевой у Киркорова в руках. Аха-ха. Вы зачем такому чудесному юмористу устроили каминг-аут? Зачем рассказали, что Галкин — гей? Врунишки. Галкин не гей. Он форменный педераст. Ублюдок. Обыкновенная гнида, как говорит Лукашенко", — отреагировала телеведущая в своём телеграм-канале.

Также Скабеева спросила у своей аудитории, можно ли считать слова Галкина прямым призывом к её убийству.

Ранее стало известно о тщетных попытках Аллы Пугачёвой вернуть Галкина в Россию. По данным журналистов, певица бегала по кабинетам некоторых "телевизионных начальников", чтобы они помогли её супругу.