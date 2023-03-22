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22 марта, 14:45

Скабеева разнесла Галкина за кровожадную шутку про её голову в руках Киркорова

Скабеева назвала Галкина обыкновенной гнидой из-за шутки о её голове в руках Киркорова

<p>Ольга Скабеева и Максим Галкин. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/skabeeva" target="_blank" rel="noopener noreferrer">skabeeva</a>, © LIFE / Константин Просалов</p>

Ольга Скабеева и Максим Галкин. Обложка © t.me / skabeeva, © LIFE / Константин Просалов

Телеведущая Ольга Скабеева жёстко раскритиковала юмориста Максима Галкина* за кровожадную шутку на концерте в Израиле. В своём телеграм-канале журналистка назвала комика обыкновенной гнидой.

Во время выступления комик произнёс следующее: "Мне кажется, если Киркоров в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно если в руках он будет держать голову Скабеевой. Это будет потрясающе".

"Правда же смешно? Какой душевный и безобидный мальчик. Голова Скабеевой у Киркорова в руках. Аха-ха. Вы зачем такому чудесному юмористу устроили каминг-аут? Зачем рассказали, что Галкин — гей? Врунишки. Галкин не гей. Он форменный педераст. Ублюдок. Обыкновенная гнида, как говорит Лукашенко", — отреагировала телеведущая в своём телеграм-канале.

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Также Скабеева спросила у своей аудитории, можно ли считать слова Галкина прямым призывом к её убийству.

Ранее стало известно о тщетных попытках Аллы Пугачёвой вернуть Галкина в Россию. По данным журналистов, певица бегала по кабинетам некоторых "телевизионных начальников", чтобы они помогли её супругу.

* Признан иностранным агентом.

Никита Никонов
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