Диверсия против российского самолёта А-50, совершённая по заданию украинских спецслужб на белорусском аэродроме Мачулищи, не могла быть проведена без ведома Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вывод один. Я ещё как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко снова напомнил, что Зеленский сам предлагал Минску заключить "пакт о ненападении", однако это не помешало Киеву организовать нападение на объект в Белоруссии.