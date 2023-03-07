Лукашенко назвал Зеленского гнидой из-за диверсии на белорусском аэродроме
Лукашенко: Диверсия против самолёта А-50 в Белоруссии не могла произойти без согласия Зеленского
Диверсия против российского самолёта А-50, совершённая по заданию украинских спецслужб на белорусском аэродроме Мачулищи, не могла быть проведена без ведома Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Вывод один. Я ещё как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", — заявил белорусский лидер.
Лукашенко снова напомнил, что Зеленский сам предлагал Минску заключить "пакт о ненападении", однако это не помешало Киеву организовать нападение на объект в Белоруссии.
"И в это время… Что ж, вызов брошен", — добавил президент Белоруссии.
Напомним, ранее в ряде белорусских СМИ появились сообщения о том, что на аэродроме Мачулищи якобы был повреждён самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Однако позже белорусское телевидение и Минобороны Белоруссии показали кадры с исправным "летающим радаром". Сегодня, 7 марта, Александр Лукашенко заявил о задержании сотрудника украинских спецслужб, который причастен к попытке диверсии против А-50, — это завербованный Киевом айтишник. Всего же по делу задержано более 20 человек.
ТАСС / Валерий Шарифулин, © Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency