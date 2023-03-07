Лукашенко заявил о задержании украинского агента, пытавшегося вывести из строя российский "летающий радар"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании сотрудника украинских спецслужб, который причастен к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи.

"Президент рассказал о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб и его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи", — сообщает близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".