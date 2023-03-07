Лукашенко заявил о задержании украинского агента, пытавшегося вывести из строя российский "летающий радар"
Лукашенко заявил о задержании сотрудника украинских спецслужб, причастного к попытке диверсии на авиабазе Мачулищи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании сотрудника украинских спецслужб, который причастен к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи.
"Президент рассказал о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб и его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи", — сообщает близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".
"Что с лицом, экстремисты?": В Белоруссии показали новое видео с якобы повреждённым "летающим радаром"
Напомним, ранее в ряде белорусских СМИ появились сообщения о том, что на аэродроме Мачулищи якобы был повреждён самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Однако позже белорусское телевидение показало кадры с исправным "летающим радаром", в Минобороны Белоруссии также сняли А-50 на видео.
Telegram / МО Республики Беларусь