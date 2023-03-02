"Что с лицом, экстремисты?": В Белоруссии показали новое видео с якобы повреждённым "летающим радаром"

"Хотели посмотреть суперлайнер днём, а не в сумерках, — так смотрите! Мы сняли взлёт А-50 на боевое дежурство из Мачулищ. Лайнер в сопровождении других самолётов совершил облёт государственной границы Республики Беларусь. Что с лицом, экстремисты? Вы ж, фейкомёты, уже его на части разобрали и скормили своей пастве и западным хозяевам, он же сгорел!" — говорится в сообщении телеканала "Беларусь-1" в группе в VK.