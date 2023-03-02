"Что с лицом, экстремисты?": В Белоруссии показали новое видео с якобы повреждённым "летающим радаром"
"Белтелерадиокомпания" показала дневное видео с исправным российским самолётом А-50
Телеканал "Беларусь-1" показал взлёт российского самолёта ДРЛО А-50. Ранее белорусская оппозиция сообщала, что воздушное судно якобы получило повреждения во время атаки беспилотников на аэродром под Минском. Как отметили журналисты, самолёт вылетал на боевое дежурство.
Взлёт российского самолёта А-50 в Белоруссии. Видео © VK / telekanal_belarus1
"Хотели посмотреть суперлайнер днём, а не в сумерках, — так смотрите! Мы сняли взлёт А-50 на боевое дежурство из Мачулищ. Лайнер в сопровождении других самолётов совершил облёт государственной границы Республики Беларусь. Что с лицом, экстремисты? Вы ж, фейкомёты, уже его на части разобрали и скормили своей пастве и западным хозяевам, он же сгорел!" — говорится в сообщении телеканала "Беларусь-1" в группе в VK.
Как видно на кадрах, никаких видимых повреждений воздушное судно не имеет.
Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50, называемый "летающим радаром", прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства. Борт участвовал в проходивших в республике с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских лётных учениях.
Ранее Минобороны Белоруссии также показало видео с исправным российским самолётом А-50. Правда, те кадры были сняты в ночное время.
VK / telekanal_belarus1