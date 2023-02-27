Кремль не стал комментировать сообщения СМИ об "атаке" на аэродром под Минском

Кремль не комментирует сообщения СМИ об "атаке", якобы произошедшей в минувшие дни на аэродроме под Минском. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам нечего здесь сказать", — сообщил представитель Кремля журналистам, подчеркнув, что речь идёт о территории Белоруссии.

Песков добавил, что Минск уже опроверг информацию СМИ.