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27 февраля, 09:57

Кремль не стал комментировать сообщения СМИ об "атаке" на аэродром под Минском

Кремль не комментирует сообщения СМИ об "атаке", якобы произошедшей в минувшие дни на аэродроме под Минском. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам нечего здесь сказать", — сообщил представитель Кремля журналистам, подчеркнув, что речь идёт о территории Белоруссии.

Песков добавил, что Минск уже опроверг информацию СМИ.

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Ранее Госпогранкомитет Белоруссии назвал фейковыми сообщения о перестрелке на границе с Украиной. В Минске заявили, что "тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью".

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LIFE / Сергей Дубровин

Александр Юнашев
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