Кремль не стал комментировать сообщения СМИ об "атаке" на аэродром под Минском
Кремль не комментирует сообщения СМИ об "атаке", якобы произошедшей в минувшие дни на аэродроме под Минском. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам нечего здесь сказать", — сообщил представитель Кремля журналистам, подчеркнув, что речь идёт о территории Белоруссии.
Песков добавил, что Минск уже опроверг информацию СМИ.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии назвал фейковыми сообщения о перестрелке на границе с Украиной. В Минске заявили, что "тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью".
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LIFE / Сергей Дубровин