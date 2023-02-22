Белоруссия призвала внести в резолюцию ГА ООН запрет на поставки оружия Украине

Белоруссия предложила внести в проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН призыв ко всем странам воздержаться от поставок оружия на Украину. Текст поправок был опубликован на сайте всемирной организации.

"Резолюция призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта", — сказано в документе.