Белоруссия призвала внести в резолюцию ГА ООН запрет на поставки оружия Украине
Белоруссия предложила внести в проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН призыв ко всем странам воздержаться от поставок оружия на Украину. Текст поправок был опубликован на сайте всемирной организации.
"Резолюция призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта", — сказано в документе.
А ранее состоялся первый раунд консультаций в Совбезе ООН по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".
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