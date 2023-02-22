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22 февраля, 18:45

Белоруссия призвала внести в резолюцию ГА ООН запрет на поставки оружия Украине

Белоруссия предложила внести в проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН призыв ко всем странам воздержаться от поставок оружия на Украину. Текст поправок был опубликован на сайте всемирной организации.

"Резолюция призывает страны-члены воздержаться от отправки оружия в зону конфликта", — сказано в документе.

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В ООН с речью выступил "киборг" из нацбатальона "Азов"

А ранее состоялся первый раунд консультаций в Совбезе ООН по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

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Андрей Бражников
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