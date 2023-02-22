В ООН с речью выступил "киборг" из нацбатальона "Азов"

Украина организовала выступление на площадке ООН члена батальона "Азов"* Илью Самойленко, взятого российскими военными в плен в Мариуполе в мае прошлого года. Его пригласило постпредство Незалежной при международной организации.

Самойленко представился как "заместитель командующего батальона Национальной гвардии Украины "Азов". Он попал в плен в мае 2022 года и был обменян в сентябре. Самойленко выступал в штаб-квартире ООН на мероприятии по правам человека на Украине. Боец "Азова", которого на родине называют "киборгом" за титановый механический протез вместо левой руки, выступил с обвинениями в адрес России.