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22 февраля, 18:07

В ООН с речью выступил "киборг" из нацбатальона "Азов"

Постпредство Украины пригласило выступить в ООН бойца "Азова" Самойленко

<p>Илья Самойленко. Фото © fakty.com</p>

Илья Самойленко. Фото © fakty.com

Украина организовала выступление на площадке ООН члена батальона "Азов"* Илью Самойленко, взятого российскими военными в плен в Мариуполе в мае прошлого года. Его пригласило постпредство Незалежной при международной организации.

Самойленко представился как "заместитель командующего батальона Национальной гвардии Украины "Азов". Он попал в плен в мае 2022 года и был обменян в сентябре. Самойленко выступал в штаб-квартире ООН на мероприятии по правам человека на Украине. Боец "Азова", которого на родине называют "киборгом" за титановый механический протез вместо левой руки, выступил с обвинениями в адрес России.

Военный суд заочно арестовал двух командиров "Азова" за пытки и убийства российских военных

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Ранее МВД России объявило о вознаграждении за помощь в задержании азовцев в размере одного миллиона рублей за каждого.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Андрей Бражников
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