В ООН с речью выступил "киборг" из нацбатальона "Азов"
Постпредство Украины пригласило выступить в ООН бойца "Азова" Самойленко
Илья Самойленко. Фото © fakty.com
Украина организовала выступление на площадке ООН члена батальона "Азов"* Илью Самойленко, взятого российскими военными в плен в Мариуполе в мае прошлого года. Его пригласило постпредство Незалежной при международной организации.
Самойленко представился как "заместитель командующего батальона Национальной гвардии Украины "Азов". Он попал в плен в мае 2022 года и был обменян в сентябре. Самойленко выступал в штаб-квартире ООН на мероприятии по правам человека на Украине. Боец "Азова", которого на родине называют "киборгом" за титановый механический протез вместо левой руки, выступил с обвинениями в адрес России.
Ранее МВД России объявило о вознаграждении за помощь в задержании азовцев в размере одного миллиона рублей за каждого.
* Запрещённая в России террористическая организация.