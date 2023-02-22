Военный суд заочно арестовал двух командиров "Азова" за пытки и убийства российских военных

235-й гарнизонный военный суд в Москве заочно арестовал двух командиров украинского националистического батальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко, которые обвиняются в пытках и убийствах военнослужащих РФ с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Командиры "Азова" Сергей Величко и Константин Немичев. Фото © "МВД медиа"

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Немичеву и Величко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента их задержания или экстрадиции", — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее МВД РФ объявило о вознаграждении за помощь в задержании азовцев в размере одного миллиона рублей за каждого. Немичев Константин Витальевич 10.01.1996 года рождения и Величко Сергей Олегович 03.01.1994 года рождения были включены в федеральный список "Десять особо опасных разыскиваемых преступников".