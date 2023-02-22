Небензя заявил о попытках Европы замести следы США в диверсии на "Северных потоках"

Первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" создаёт впечатление, что Запад не заинтересован в объективном процессе. Такое мнение в ходе заседания Совбеза ООН высказал постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"После первого раунда у нас складывается впечатление, что западные эксперты в объективном международном расследовании не заинтересованы, что, разумеется, только усиливает наши подозрения", — сказал дипломат.

Также Небензя указал на то, что расследования Дании, Швеции и Германии относительно обстоятельств взрывов на газопроводах нацелены на то, чтобы "замести следы" и выгородить США. По его словам, РФ к ним не допускают, а все запросы Москвы "высокомерно игнорируют".

"В случае с подрывом "Северного потока" не вызывает сомнения ни мотив преступления, ни его исполнитель, ни способ, которым преступление было совершено", — добавил постпред РФ при ООН.