Водолазов ВМС США обвинили в закладке взрывчатки под "Северные потоки"

Американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки" летом 2022 года, а через три месяца её привели в действие норвежцы. Об этом рассказал журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на осведомлённый источник.

"Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием <...> учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырёх ниток трубопровода "Северный поток", — написал он.

Журналист утверждает, что 26 сентября военный самолёт Норвегии сбросил гидроакустический буй, который и помог активировать взрывные устройства.