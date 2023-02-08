Водолазов ВМС США обвинили в закладке взрывчатки под "Северные потоки"
Журналист Херш рассказал, что водолазы ВМС США заложили взрывчатку под "Северные потоки"
Американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки" летом 2022 года, а через три месяца её привели в действие норвежцы. Об этом рассказал журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на осведомлённый источник.
"Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием <...> учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырёх ниток трубопровода "Северный поток", — написал он.
Журналист утверждает, что 26 сентября военный самолёт Норвегии сбросил гидроакустический буй, который и помог активировать взрывные устройства.
Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. На Западе до сих пор ищут виновных. Российская разведка обнаружила западный след, а президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. В Европе же попытались в очередной раз обвинить Москву. Однако немецкие следователи были вынуждены констатировать отсутствие доказательств против России. Зато американский госсекретарь Виктория Нуланд призналась, что в США довольны взрывами на "Северных потоках".
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