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8 февраля, 13:24

Водолазов ВМС США обвинили в закладке взрывчатки под "Северные потоки"

Журналист Херш рассказал, что водолазы ВМС США заложили взрывчатку под "Северные потоки"

Американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки" летом 2022 года, а через три месяца её привели в действие норвежцы. Об этом рассказал журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на осведомлённый источник.

"Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием <...> учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырёх ниток трубопровода "Северный поток", написал он.

Журналист утверждает, что 26 сентября военный самолёт Норвегии сбросил гидроакустический буй, который и помог активировать взрывные устройства.

Сенатор Пушков высмеял признание генпрокурора ФРГ о взрывах на "Северных потоках"

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Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. На Западе до сих пор ищут виновных. Российская разведка обнаружила западный след, а президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. В Европе же попытались в очередной раз обвинить Москву. Однако немецкие следователи были вынуждены констатировать отсутствие доказательств против России. Зато американский госсекретарь Виктория Нуланд призналась, что в США довольны взрывами на "Северных потоках".

Обложка ©

Getty Images / Swedish Coast

Татьяна Миссуми

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