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27 января, 13:35
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Нуланд заявила о радости США из-за превращения "Потоков" в груду металла на дне морском

Нуланд заявила, что Белый дом удовлетворён взрывами на "Северных потоках"

Американские власти остались довольны взрывами на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", которые снабжали российским газом всю Европу. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Я полагаю, вся администрация <…> — вполне удовлетворена тем, что "Северный поток" <…> превратился в груду металла на дне морском", — сказала она в ходе выступления, опубликованного YouTube.

В Европарламенте призвали ЕК отчитаться о расследовании ЧП на "Северных потоках"

В Европарламенте призвали ЕК отчитаться о расследовании ЧП на "Северных потоках"

Как уже писал Лайф, в конце сентября прошлого года на газопроводах "Северный поток" в четырёх местах были обнаружены утечки. Причиной стал подрыв труб. Служба внешней разведки РФ выяснила, что в теракте на газопроводах присутствует западный след, а Минобороны России обвинило в диверсиях британские ВМС. Путин назвал аварию актом международного государственного терроризма.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Николь Вербер

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