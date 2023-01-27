Нуланд заявила о радости США из-за превращения "Потоков" в груду металла на дне морском
Нуланд заявила, что Белый дом удовлетворён взрывами на "Северных потоках"
Американские власти остались довольны взрывами на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", которые снабжали российским газом всю Европу. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Я полагаю, вся администрация <…> — вполне удовлетворена тем, что "Северный поток" <…> превратился в груду металла на дне морском", — сказала она в ходе выступления, опубликованного YouTube.
Как уже писал Лайф, в конце сентября прошлого года на газопроводах "Северный поток" в четырёх местах были обнаружены утечки. Причиной стал подрыв труб. Служба внешней разведки РФ выяснила, что в теракте на газопроводах присутствует западный след, а Минобороны России обвинило в диверсиях британские ВМС. Путин назвал аварию актом международного государственного терроризма.
ТАСС / Zuma