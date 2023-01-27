Нуланд заявила о радости США из-за превращения "Потоков" в груду металла на дне морском

Американские власти остались довольны взрывами на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", которые снабжали российским газом всю Европу. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Я полагаю, вся администрация <…> — вполне удовлетворена тем, что "Северный поток" <…> превратился в груду металла на дне морском", — сказала она в ходе выступления, опубликованного YouTube.