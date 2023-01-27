Россиянам назвали главные признаки заболевания печени

Как правило, заболевание печени связывают с употреблением алкоголя, но причин нарушений на самом деле больше. Одна из них — жировая болезнь, развивающаяся на фоне избыточного веса и сахарного диабета. Об этом в беседе с изданием "Вести Подмосковья" рассказала глава меддепартамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Эксперт уточнила, что человек может даже не подозревать, что болеет, поскольку на ранних стадиях недуг протекает бессимптомно. Боль человек не чувствует, и очевидными признаками становятся пожелтение кожи или накапливание жидкости в брюшной полости.

"Печень лишена нервных окончаний и потому не может болеть. Проблемы с этим органом проявляются иначе: например, возникают нарушения в работе пищеварительной системы. Их появление, особенно если раньше ничего подобного не наблюдалось, — повод для обращения к врачу", — объяснила Малиновская.

Среди других признаков — внезапная потеря аппетита, нарушение памяти и концентрации внимания. Это происходит из-за того, что в печени накапливаются токсины, которые мешают нормальному функционированию других органов.

О том, что печень повреждена, могут также говорить отёки, повышенная кровоточивость, желтизна кожи и глазных склер, а также чувство тяжести в правом подреберье, предупредила врач.