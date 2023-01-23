Ежедневное потребление гамбургеров убьёт печень даже здоровых людей, заявили учёные

Всем известно, что фастфуд нельзя назвать полезной пищей. Его частое употребление может привести к ожирению, а также различным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Как выяснила группа международных учёных, регулярное употребление гамбургеров способно вызвать и серьёзные заболевания печени. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Специалисты из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии отобрали для исследования четыре тысячи любителей фастфуда и изучили состояние их здоровья. Полученные результаты они сравнили с количеством порций фастфуда, которые те употребляли каждый день.

Изучив материалы, учёные смогли найти предел, за которым потребление гамбургеров становится опасным для печени. Так, эта граница находится в пределах 20% от общего количества принимаемых калорий. В случае если человек получает более пятой части всех ежедневных калорий из фастфуда, то у него увеличивается риск ожирения печени.

Например, если человек ест гамбургеры, картофель фри и прочий фастфуд каждый день, он оказывается в группе риска и рискует заработать ожирение печени. Дело в том, что один большой гамбургер или три куриных крылышка обеспечат около 25% дневной нормы потребления калорий. Стоит заметить, что в данном случае речь идёт и о молочных коктейлях, наггетсах, пицце и другом виде калорийного фастфуда.