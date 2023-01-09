Вместо анаболиков: Что будет, если целый месяц есть по 30 яиц в день
Блогер, который регулярно ставит над собой эксперименты, съел 900 куриных яиц за месяц, и вот что произошло с его телом после такого испытания.
Автор ютуб-канала What I've Learned Джозеф Эверетт посвящает видео проверке самых разных гипотез о человеческом организме. На этот раз он решил накачаться с помощью яиц.
Суть эксперимента
Эверетт где-то прочитал, что в 1960-х годах американский культурист Винс Жиронда советовал съедать по 36 яиц в день в течение шести – восьми недель для набора мышечной массы. Якобы это сработает как "мягкий" анаболик. Параллельно нужно, конечно, ходить в тренажёрку.
Блогер записался в "качалку", закупился яйцами, взвесился, сдал кровь на тестостерон и холестерин и, конечно, сделал фото "до", чтобы потом сравнить с "после".
День 1. Как съедать по 30 яиц ежедневно
Жиронда советовал употреблять яйца в виде смузи, смешивая с бананом и протеиновым порошком, а в течение дня дополнительно съедать гамбургер, стейк и порцию овощей, приготовленных на пару.
Эверетт решил дополнить сырые яйца говядиной, йогуртом, фруктами, мёдом и протеиновыми батончиками. Итого примерно три с половиной тысячи калорий в день.
День 5. Кишка тонка
Сначала всё было нормально, но на пятые сутки эксперимента Эверетт всю ночь промучился с газами, которые не давали ему заснуть. Утром решил выяснить, в чём дело. Оказалось, во всём виновато манго: с ним блогер каждый день делал мороженое, добавляя сырые яйца. От экзотического фрукта пришлось отказаться, и пищеварение сразу наладилось.
День 8. Слишком много еды
На восьмой день Джозефа пригласили в ютуб-шоу, где едят много вкусной, но нездоровой пищи. При этом норму в 30 яиц тоже нужно было выполнить. Последнюю порцию влогер доедал в 21:30, добавив сырые яйца в плошку риса с говядиной.
День 9. Яйца вместо анаболиков
На девятый день Эверетт почувствовал прилив сил. Его энергия, концентрация и либидо выросли до максимальных значений. Ютубер пришёл к выводу, что свою роль сыграла пищевая ценность яиц. Он посчитал, что за день в его организм поступает 190 граммов белка, а также большое количество витаминов и микроэлементов.
Вместе с полезными нутриентами Джозеф употреблял просто убийственную дозу холестерина и насыщенных жиров. На первый взгляд, от них один вред. Но именно эти вещества служат "строительным материалом" для выработки организмом тестостерона — мужского полового гормона, который отвечает за активность и рост мышц.
День 20. Организм против
Внезапно на 20-й день организм Эверетта взбунтовался: живот скрутило так, что парень просидел в туалете целый час. Блогер снова стал выяснять, что послужило причиной, и узнал, что сырые яйца содержат вещества, которые могут вызывать проблемы с пищеварением. После стал употреблять их только приготовленными, хоть это и давалось гораздо труднее.
День 21. Бессонница
На 21-й день проявился обратный эффект "заряженности", которую давали яйца. Эверетт стал просыпаться раньше, чем обычно, но при этом не мог ни приступить к делам, ни снова заснуть.
День 30. Итоги
В последний день эксперимента Джозеф снова сдал кровь. Выяснилось, что показатели ничуть не изменились. Блогер пришёл к выводу, что яйца повысили уровень тестостерона, а недостаток сна его понизил.
Зато Эверетт отметил, что набрал шесть килограммов — как мышц, так и жира. Выросли и силовые показатели в приседе, становой тяге и жиме лёжа. При этом уровень холестерина остался прежним.
YouTube / What I've Learned