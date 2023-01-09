10 вещей, в которых мужчина никогда не сознается женщине
Если мужчина всё время молчит, это не значит, что ему нечего сказать. Возможно, он просто скрывает от вас свои мысли.
Мужчины не любят раскрывать душу нараспашку, и вот топ-10 фраз, которые вряд ли услышит от кавалера девушка или даже жена.
"У тебя нет чувства юмора"
Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"
В мужской компании шутки гораздо жёстче, и женские приколы, как правило, не вызывают такой же реакции. А смех в паре — это просто ради приличия: нельзя же слушать анекдот или забавный случай из жизни подруги с каменным лицом.
"Бывшая была лучше"
Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"
Мужчина не хочет провоцировать у партнёрши ревность, поэтому никогда не станет комплиментарно отзываться о бывшей. Максимум — нейтрально, а лучше критически, чтобы скрыть истинное отношение к прошлой любви.
"Жду от тебя комплиментов"
Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"
Мужчины всё ещё боятся прослыть слабаками, и о потребности в похвале от них редко услышишь. Но это вовсе не значит, что её нет.
"У меня возникают проблемы в постели"
Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"
Дело не в возрасте или болезни — просто иногда "мужское достоинство" работает не так, как надо. В этом нет ничего страшного, но кто же признается...
"Хочу побыть один"
Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"
Если мужчина говорит, что хочет посидеть дома, скорее всего, он имеет в виду, что хочет побыть один. Не нужно отказывать ему в этом удовольствии — нам всем иногда нужно отдыхать друг от друга.
"Не хочу заниматься сексом"
Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"
Кому-то это может показаться странным, но мужчины не всегда хотят заниматься сексом и уж точно не думают о близости дни напролёт. Но, если женщина сама пристаёт, отказывать ей как-то неприлично.
"Я боюсь"
Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"
Страхи есть у всех, и порой очень необычные. Но в них трудно признаваться, особенно той, с кем тебя связывают романтические отношения.
"У меня есть заначка"
Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"
Соцопросы показывают, что мужчины скрывают от партнёрш 10–20% доходов. Видимо, на всякий случай.
"Я смотрю порно"
Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"
То, в чём мог бы признаться практически каждый мужчина, скрывается тщательнее всего. Классический секрет Полишинеля.
"Ты у меня первая"
Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"
Эту фразу произносят, наверное, только в кино. Мужчина скорее признается-таки в просмотре порно, пишет The Voice Mag.
"Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"