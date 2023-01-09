10 вещей, в которых мужчина никогда не сознается женщине

Мужчины не любят раскрывать душу нараспашку, и вот топ-10 фраз, которые вряд ли услышит от кавалера девушка или даже жена.

"У тебя нет чувства юмора"

Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"

В мужской компании шутки гораздо жёстче, и женские приколы, как правило, не вызывают такой же реакции. А смех в паре — это просто ради приличия: нельзя же слушать анекдот или забавный случай из жизни подруги с каменным лицом.

"Бывшая была лучше"

Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"

Мужчина не хочет провоцировать у партнёрши ревность, поэтому никогда не станет комплиментарно отзываться о бывшей. Максимум — нейтрально, а лучше критически, чтобы скрыть истинное отношение к прошлой любви.

"Жду от тебя комплиментов"

Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"

Мужчины всё ещё боятся прослыть слабаками, и о потребности в похвале от них редко услышишь. Но это вовсе не значит, что её нет.

"У меня возникают проблемы в постели"

Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"

Дело не в возрасте или болезни — просто иногда "мужское достоинство" работает не так, как надо. В этом нет ничего страшного, но кто же признается...

"Хочу побыть один"

Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"

Если мужчина говорит, что хочет посидеть дома, скорее всего, он имеет в виду, что хочет побыть один. Не нужно отказывать ему в этом удовольствии — нам всем иногда нужно отдыхать друг от друга.

"Не хочу заниматься сексом"

Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"

Кому-то это может показаться странным, но мужчины не всегда хотят заниматься сексом и уж точно не думают о близости дни напролёт. Но, если женщина сама пристаёт, отказывать ей как-то неприлично.

"Я боюсь"

Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"

Страхи есть у всех, и порой очень необычные. Но в них трудно признаваться, особенно той, с кем тебя связывают романтические отношения.

"У меня есть заначка"

Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"

Соцопросы показывают, что мужчины скрывают от партнёрш 10–20% доходов. Видимо, на всякий случай.

"Я смотрю порно"

Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"

То, в чём мог бы признаться практически каждый мужчина, скрывается тщательнее всего. Классический секрет Полишинеля.

"Ты у меня первая"

Кадр из фильма © "Американский психопат". Режиссёр Мэри Хэррон, сценаристы Мэри Хэррон, Гвиневер Тёрнер, Брет Истон Эллис / "Кинопоиск"