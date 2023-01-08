Эти камни в 2023 году помогут вам в достижении целей

Если хотите быть наполнены энергией в 2023-м, питайтесь правильно, следите за здоровьем, физическим и ментальным, а ещё не забывайте про помощь камней. Быть в ресурсе весь год помогут аметист, горный хрусталь и цитрин, поделилась специалист по натуральным камням, астропсихолог Наталия Морякова.

Если вы испытываете тревожность, избавиться от страхов и, соответственно, утечки энергии поможет аметист. Восполнение ресурса возьмёт на себя цитрин — камень, который известен как "внутреннее солнышко". Цитрин приносит вдохновение, дарит ощущение радости и полноты жизни, заряжает наши "батарейки". Важный момент: следует направить энергию в правильное русло, что не так-то просто будет сделать в этому году. Дело в том, что у некоторых собьются ориентиры и потребуется чистое видение того, как поступать дальше. Поддержку окажет горный хрусталь.

Все эти камни можно носить сразу вместе или по отдельности, учитывая внутренние потребности на данный момент. Чувствуете тревогу — возьмите аметист, нет сил и ничего не хочется — цитрин. Энергия есть, но непонятно, что с ней делать? Используйте горный хрусталь Наталия Морякова Специалист по натуральным камням, астропсихолог

Лучший выбор — браслеты с аметистом, цитрином и горным хрусталём, так как на запястьях находятся точки выхода чакр. При этом камни прекрасно работают и в других украшениях и даже если просто носить их в кармане или сумке. Аметист, кстати, можно спрятать под подушку — он помогает тем, у кого бессонница.

Если говорить о финансовом благополучии, многих в 2023-м потянет на бездумные покупки, совершённые на эмоциях. Взять контроль над денежным потоком помогут камни-глаза, например тигровый или соколиный, они работают на сбережение того, что у нас уже есть. Материальному успеху будут способствовать все камни красного оттенка, например гранат, красная яшма, сердолик и розовый кварц. Их нужно положить в кошелёк или повесить на него как брелок. При этом рассчитывать на везение не стоит: волшебства не случится, если самому не трудиться.

Тем, кто в ближайшие 12 месяцев хочет построить серьёзные отношения, нужно обратить внимание на розовый кварц. Энергия этого камня поспособствует повышению самооценки, а ещё поможет открыть сердце миру. Особенно это важно для тех, чьи предыдущие отношения обернулись негативным опытом.