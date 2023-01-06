Что принесёт неделя с 9 по 15 января каждому знаку зодиака: Рунический прогноз

В руническом прогнозе от Игоря Вечерского на период с 9 по 15 января 2023-го знаки зодиака узнают, кого в первую рабочую неделю нового года ждут новые возможности для движения вперёд, кто должен притормозить и скорректировать цели, а кому следует действовать в команде, а не в одиночку.

Рунический гороскоп для Овна на 9 – 15 января 2023 г.

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Знак зодиака Овен: Наутиз, Иса и Гебо советуют обратить внимание на личные взаимоотношения, потому как, вероятно, им требуется поддержка, укрепление. И люди, которые доверяют вам, нуждаются в том, чтобы вы оказали необходимые услуги и постарались пойти навстречу в различных ситуациях.

Рунический гороскоп для знака зодиака Телец на 9 – 15 января 2023-го

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Знак зодиака Телец: Лагуз, Манназ и перевёрнутая Вуньо советуют вам сконцентрировать внимание на своих желаниях, на том, что подсказывает ваше внутреннее я. Особенно это касается сфер развития, вашего пути и дальнейших действий. Потому как на неделе с 9 по 15 января вполне можно разглядеть новые направления движения и преодолеть сложности.

Рунический гороскоп для Близнецов на 9 – 15 января 2023-го

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Знак зодиака Близнецы: Беркана, Соуло и Альгиз говорят об отличном периоде роста, который наполнен энергиями положительного течения обстоятельств. Неделя с 9 по 15 января вдохновит вас на активные действия. Вы поймёте: то, чем занимаетесь, обязательно принесёт результат.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рак на 9 – 15 января 2023 года

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Знак зодиака Рак: Эйваз, Йера и Турисаз предупреждают о вероятных сложностях, которые могут возникнуть в сфере того, чем вы занимаетесь, где прикладываете усилия. Это может касаться как работы, так и другой важной деятельности. В то же время период с 9 по 15 января может помочь вам изменить обстоятельства и дать большие силы для того, чтобы суметь сконцентрировать свою мощь в одном направлении.

Рунический гороскоп для Льва на 9 – 15 января 2023-го

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Знак зодиака Лев: перевёрнутый Лагуз, Ингуз и Альгиз предупреждают о том, что в период с 9 по 15 января 2023 года возможны различные неожиданности. Они могут быть связаны с высокой степенью желания перехода на новый уровень развития. Предстоящая неделя также может характеризоваться тем, что вам придётся принимать неожиданные решения. В любом случае в долгосрочной перспективе они будут успешны и принесут хороший результат.

Рунический гороскоп для знака зодиака Дева на 9 – 15 января 2023 г.

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Знак зодиака Дева: Эваз, Хагалаз и Гебо говорят об отличных возможностях в коммуникациях и направлении создания взаимодействий между людьми для преодоления существующих обстоятельств. Однако для этого необходимо будет исключить из жизни факторы, которые могут быть достаточно болезненными.

Рунический гороскоп для Весов на вторую неделю 2023 года

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Знак зодиака Весы: Ингуз, Лагуз и Дагаз говорят о течении этапа, который подходит к завершению и развивается в новом русле. Период с 9 по 15 января даёт вам возможности двигаться вперёд, используя различные способы достижения целей, которые можно охарактеризовать как средства мягкой силы.

Рунический гороскоп для знака зодиака Скорпион на 9 – 15 января 2023-го

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Знак зодиака Скорпион: Перт, Альгиз и перевёрнутая Райдо открывают для вас новые возможности. Они сконцентрированы на пути, по которому вы уже идёте, и не предполагают успеха в новых начинаниях — их следует отложить на другие времена. Неделя с 9 по 15 января поможет вам реализовать и открыть то, что было ранее скрыто, и проявить свои возможности.

Рунический гороскоп для Стрельца на 9.01 – 15.01 2023 г.

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Знак зодиака Стрелец: Дагаз, Одал и Ингуз говорят о большом потенциале сил, который накопился у вас за последнее время. В период с 9 по 15 января он может начать путь к своей реализации. Однако для этого потребуется включить в планы участие других людей. Это время, которое говорит о том, что ваш личный потенциал проявится в наибольшей степени именно во взаимодействии и укреплении каждой силы, сумма которой станет больше, чем каждая по отдельности.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог на 9 – 15 января 2023-го

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Знак зодиака Козерог: перевёрнутые Альгиз, Беркана и Хагалаз советуют взять паузу и укрепить свои позиции. Следует в достаточной мере учесть все обстоятельства, потому как на неделе с 9 по 15 января не будет достаточно возможностей для того, чтобы вершить эффективные и положительные перемены.

Рунический гороскоп для Водолея на 9.01 – 15.01 2023 г.

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Знак зодиака Водолей: перевёрнутый Одал, Йера и Вуньо советуют вам сконцентрировать силы в сфере приложения своих усилий. В период с 9 по 15 января вы сумеете достичь желаемого вне зависимости от существующего баланса сил. Однако нужно обратить внимание на уязвимость вашего ближнего круга.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рыбы на 9 – 15 января 2023-го

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