7 вещей, которые ни в коем случае нельзя смывать в раковину и ванну, иначе убьёте сантехнику

Те, кто по-настоящему следит за чистотой дома, никогда не используют водопровод как альтернативу мусорному ведру. Вспомните, выливали ли вы остатки скисшего молока в раковину на кухне или, может, забывали убирать волосы, застрявшие в сливном отверстии после приёма душа? Достаточно часто в канализационные трубы летит мусор и остатки продуктов питания — так мы самостоятельно убиваем сантехнику. Рассказываем, что ни в коем случае нельзя смывать в раковину и ванну.

Кофе

Кофейную гущу нельзя смывать в кухонную раковину, потому что она может осесть на трубе, что в перспективе приведёт к засору. Фото © Freepik

Все любители этого бодрящего напитка сейчас вздрогнут, если узнают себя. Сливать кофейную гущу в раковину на кухне категорически нельзя. Казалось бы, частички перемолотых зёрен настолько малы, что без труда проскользнут по трубе дальше, но всё не так просто. Остатки кофе можно сравнить с песком, который со временем оседал бы на трубе внутри, что привело бы к засорам и поломкам.

Мука

Мука плюс вода равно тесто. А тесто и трубы — худший кошмар любого сантехника. Даже небольшое количество этого продукта может привести к серьёзным поломкам. Из-за свойства впитывать влагу и разбухать, то есть увеличиваться в размерах, мука считается чуть ли не главным врагом водопровода. Лучше пройдитесь по столу, на поверхности которого лепили пирожки, влажным бумажным полотенцем, а потом выбросите в мусорное ведро, вместо того чтобы убирать тряпкой.

Волосы

Девушки и юноши с достаточно длинными волосами прекрасно знают, насколько неприятно после душа вылавливать из сливного отверстия скользкие комочки. Но делать это нужно обязательно, если не хотите в скором времени познакомиться с сантехником. В унитаз отправлять пучки тоже не стоит — всё же место им в мусорке. Почему? Попадая в слив, волосы путаются и образуют комки, которые очень плохо продвигаются по канализационным трубам. Это и приводит к практически неисправимым поломкам и сильнейшим засорам.

Бытовая химия

Фото © Freepik

Очищающие средства с истёкшим сроком годности, те, что для мытья полов, окон и других поверхностей в доме, не должны попадать в водопровод. Кто-то может подумать, что совершает благородный правильный поступок, выливая из пластика жидкость перед утилизацией. Вот только трубы не на свалку ведут. В итоге те, кто так делает, отравляют воду, которую потом сами же набирают в чайник из крана на кухне. Из бытовой химии в трубах могут оказываться только предназначенные для них же средства для очистки и от засоров.

Лекарства

И хотя многие лекарства прекрасно растворяются в жидкости, всё равно сливать их в ванну или раковину не стоит. Люди, которые привыкли так делать, попросту забывают, что вода циркулирует по кругу. И против загрязнения на химическом уровне справятся далеко не все очистительные станции. Смывая по трубам просроченные лекарства, вы отравляете и себя, и окружающих.

Использованное масло и жир

Ещё на уроках химии в школе рассказывали, что жир совершенно не растворяется в воде. Что хуже — при контакте с ней застывает и превращается в плотный налёт, постепенно сужая размер трубы и создавая сначала затор, а потом и поломку. Как правильно утилизировать остатки масла и жира? Разбавлять моющим средством и водой, переливая после в пакет и выкидывая в урну. Согласны, немного замороченный способ. Поэтому для сохранности сантехники стоит хотя бы приобрести бытовую химию, растворяющую жир.

Кипяток