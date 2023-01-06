10 чашек времён СССР, на которых сегодня можно легко заработать десятки тысяч рублей
Иногда люди не в курсе, какие богатства хранятся у них дома в сервантах или даже обычных кухонных шкафах. Собрали подборку советских чашек, за которые сейчас можно выручить приличные деньги.
Чашка "20 лет советской власти", Дулёвский фарфоровый завод, 1937 год — 6 000 000 рублей
Авторская советская нетиражная фарфоровая чашка с блюдцем "Птица Сирин" — 65 тысяч рублей
Чайная пара, Дулёвский фарфоровый завод, автор росписи Зорин Р., 1959 год — 35 000 рублей
Авторская чашка с блюдцем "Ленинград", ЛФЗ, автор росписи Рябов Лев Михайлович, конец 1940-х — 35 000 рублей
Чайная пара "Тюльпаны", ЛФЗ, автор полихромной надглазурной росписи Косенкова Г.К., 1960-е — 28 тысяч рублей
Чашка с блюдцем "Москва", "Фарфор Вербилок", автор А. Калошин, 1927–1932 годы — 49 тысяч рублей
Серебряная чашечка с блюдцем "Мышки", середина XX века — 35 тысяч рублей
Серебряная кофейная пара, 916-я проба, перегородчатая эмаль — 32 000 рублей
Винтажная чайная пара из серебра с клеймами с надписью "Минск" на обороте — 76 000 рублей
Антикварная чайная пара "300 лет воссоединения Украины с Россией", Дулёвский фарфоровый завод, 1954 год — 35 000 рублей