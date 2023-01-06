10 чашек времён СССР, на которых сегодня можно легко заработать десятки тысяч рублей

Иногда люди не в курсе, какие богатства хранятся у них дома в сервантах или даже обычных кухонных шкафах. Собрали подборку советских чашек, за которые сейчас можно выручить приличные деньги.