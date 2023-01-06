SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 января, 08:00

10 дизайнерских решений, по которым видно, что они родились в головах гениев

Иногда для поднятия настроения нужно просто посмотреть на что-то приятное. Так вот, в подборке ниже 10 примеров дизайнерских работ, которые доставят удовольствие кому угодно. Убедитесь сами.

Трёхмерное окно

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Освещение для тротуаров

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Магнитная вешалка

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Подставка для книг, спроектированная Адамом Миклоши

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Стеллаж для книг и приставной столик Bookgroove

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Кресло, дизайн которого вдохновлён роллами

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

"Стекающая" лампа, разработанная в мастерской Kumbh Glass

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Кухонный смеситель Aquno Select

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Девять ступенек... до собрания анонимных алкоголиков

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Теперь и у кошки есть вход, и обошлось без уродливых дверок для питомцев

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

10 настолько уродливых зданий, что архитекторов уже давно пора лишить лицензии

10 настолько уродливых зданий, что архитекторов уже давно пора лишить лицензии

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров