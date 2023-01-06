10 дизайнерских решений, по которым видно, что они родились в головах гениев
Иногда для поднятия настроения нужно просто посмотреть на что-то приятное. Так вот, в подборке ниже 10 примеров дизайнерских работ, которые доставят удовольствие кому угодно. Убедитесь сами.
Трёхмерное окно
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Освещение для тротуаров
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Магнитная вешалка
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Подставка для книг, спроектированная Адамом Миклоши
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Стеллаж для книг и приставной столик Bookgroove
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Кресло, дизайн которого вдохновлён роллами
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
"Стекающая" лампа, разработанная в мастерской Kumbh Glass
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Кухонный смеситель Aquno Select
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Девять ступенек... до собрания анонимных алкоголиков
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
Теперь и у кошки есть вход, и обошлось без уродливых дверок для питомцев
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy
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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / design.therapyy