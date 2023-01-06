10 дизайнерских решений, по которым видно, что они родились в головах гениев

Иногда для поднятия настроения нужно просто посмотреть на что-то приятное. Так вот, в подборке ниже 10 примеров дизайнерских работ, которые доставят удовольствие кому угодно. Убедитесь сами.