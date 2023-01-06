10 фото людей, которые сделали пожертвования частью своей жизни, и это им точно зачтётся

"На прошлой неделе пожертвовал Xbox One и всякие прибамбасы добровольной пожарной части. Сегодня они прислали мне это фото. Я счастлив", — sfguy1977.

Фото © Reddit / sfguy1977

"Только что пожертвовал волосы, которые я отращивал четыре года, в организацию Wigs For Kids ("Парики для детей". — Прим. Лайфа)", — TheDJ88.

Фото © Reddit / TheDJ88

"Пожалуй, мой главный бескорыстный поступок в этом году то, что я семь раз сдавал кровь", — fredfreddy4444.

Фото © Reddit / fredfreddy4444

"Моя мама в этом году связала 48 одеял и пожертвовала их больным детям", — seacogen.

Фото © Reddit / seacogen

"В прошлом году решила сбрить и пожертвовать волосы, которые у меня были до талии, в НКО St. Baldricks (помогает детям, больным раком. — Прим. Лайфа). А ещё собрала больше тысячи долларов на исследования детской онкологии. Думаю, хотя бы смогу привлечь внимание к моей любимой благотворительной организации", — Drum-Major.

Фото © Reddit / Drum-Major

"Несколько дней назад я стал донором почки. Мой друг решил подарить мне праздничный торт", — funny.

"А-а-а! Они забрали мою чёртову почку!" Фото © Reddit / funny

"Вчера я пожертвовал волосы на благотворительность. Отращивал их три года", — nonce_vilson.

Фото © Reddit / nonce_vilson

"В свободное время я рисую на стенах отделения паллиативной помощи сельской больницы, чтобы пациентам было на что посмотреть, кроме стерильных помещений. Вот последняя работа", — Baron_Samedi_.

Фото © Reddit / Baron_Samedi_

"Я подарил самодельный стол небольшому ресторану. В надежде, что это поможет им остаться на плаву", — goodlyearth.

Фото © Reddit / goodlyearth

"Всю свою жизнь проходил с длинными волосами. Сегодня я пожертвовал 35 сантиметров волос организации Locks of Love ("Локоны любви". — Прим. Лайфа)", — InsulinJunky.