10 фото людей, которые сделали пожертвования частью своей жизни, и это им точно зачтётся
У людей из подборки ниже разные жизненные ситуации, но их объединяет одно — они связали свою жизнь с благотворительностью и нисколько не жалеют.
"На прошлой неделе пожертвовал Xbox One и всякие прибамбасы добровольной пожарной части. Сегодня они прислали мне это фото. Я счастлив", — sfguy1977.
Фото © Reddit / sfguy1977
"Только что пожертвовал волосы, которые я отращивал четыре года, в организацию Wigs For Kids ("Парики для детей". — Прим. Лайфа)", — TheDJ88.
Фото © Reddit / TheDJ88
"Пожалуй, мой главный бескорыстный поступок в этом году то, что я семь раз сдавал кровь", — fredfreddy4444.
Фото © Reddit / fredfreddy4444
"Моя мама в этом году связала 48 одеял и пожертвовала их больным детям", — seacogen.
Фото © Reddit / seacogen
"В прошлом году решила сбрить и пожертвовать волосы, которые у меня были до талии, в НКО St. Baldricks (помогает детям, больным раком. — Прим. Лайфа). А ещё собрала больше тысячи долларов на исследования детской онкологии. Думаю, хотя бы смогу привлечь внимание к моей любимой благотворительной организации", — Drum-Major.
Фото © Reddit / Drum-Major
"Несколько дней назад я стал донором почки. Мой друг решил подарить мне праздничный торт", — funny.
"А-а-а! Они забрали мою чёртову почку!" Фото © Reddit / funny
"Вчера я пожертвовал волосы на благотворительность. Отращивал их три года", — nonce_vilson.
Фото © Reddit / nonce_vilson
"В свободное время я рисую на стенах отделения паллиативной помощи сельской больницы, чтобы пациентам было на что посмотреть, кроме стерильных помещений. Вот последняя работа", — Baron_Samedi_.
Фото © Reddit / Baron_Samedi_
"Я подарил самодельный стол небольшому ресторану. В надежде, что это поможет им остаться на плаву", — goodlyearth.
Фото © Reddit / goodlyearth
"Всю свою жизнь проходил с длинными волосами. Сегодня я пожертвовал 35 сантиметров волос организации Locks of Love ("Локоны любви". — Прим. Лайфа)", — InsulinJunky.
Фото © Reddit / InsulinJunky
Reddit / seacogen, InsulinJunky