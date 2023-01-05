5 фактов о фильме "Девчата", которые удивят вас даже спустя 60 лет после премьеры

Живое вдохновение для роли Тоси Кислицыной

Фото © Кадр "Девчата". Режиссёр — Юрий Чулюкин, сценарист — Борис Бедный / "Кинопоиск"

Надежда Румянцева, актриса, исполнившая роль Тоси, рассказывала, что "муза" буквально пришла к ней сама. К ней в квартиру однажды постучалась поклонница, а актриса решила пригласить её на чай. Кто бы знал, что будет дальше! Харизматичная девица сняла пальтишко, а шапка-ушанка так и осталась на голове. В ней и сидела, рассказывала истории о жизни в детском доме. Тогда Румянцева уже знала — такой и должна быть Тося.

Закулисная драма

Фото © Кадр "Девчата". Режиссёр — Юрий Чулюкин, сценарист — Борис Бедный / "Кинопоиск"

Изначально режиссёр Юрий Чулюкин обещал роль Тоси своей жене Наталье Кустинской — эту актрису мы все знаем по фразе "Галочка? Ты щас умрёшь!" из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Девушка готовилась к съёмкам, когда выяснилось, что они давно стартовали, а на главную роль взяли Румянцеву. Чулюкину пришлось оправдываться — мол, не могли такую красотку взять на роль простушки.

Хоть снег, хоть зной

Фото © Кадр "Девчата". Режиссёр — Юрий Чулюкин, сценарист — Борис Бедный / "Кинопоиск"

Съёмки ленты проходили в разных городах и локациях. Сначала в столице — в паре минут от "Мосфильма", где специально посадили 300 деревьев. Сначала зимой, потом, когда потеплело, пришлось засыпать всё искусственным снегом. Затем всё перенесли в леспромхоз на Северном Урале. Сниматься приходилось даже в минус 40 — актёры тряслись от холода. Дальше, уже весной, — Тула. В кадре все изображали зиму, а потом прятались от солнца. А жарче всего съёмочной группе пришлось в Ялте, там было +30. Всё было настолько плохо, что между дублями звёздам приходилось вытирать пот со лба.

Супчик для экстремалов

Фото © Кадр "Девчата". Режиссёр — Юрий Чулюкин, сценарист — Борис Бедный / "Кинопоиск"

Как настоящие бриллианты не смотрятся на сцене, так настоящая еда не смотрится в кадре. Операторам нужно было убедить зрителя, что суп, который разносит Тося, — такой свежий, что аж пар клубится. Поэтому актёрам наливали в миски натуральный кипяток.

Мировое признание

Фото © Кадр "Девчата". Режиссёр — Юрий Чулюкин, сценарист — Борис Бедный / "Кинопоиск"

Для россиянина "Девчата" — классика, которую невозможно не любить. Но, оказывается, после премьеры от ленты были в восторге по всему миру. Об этом говорят дипломы Каннского кинофестиваля для молодёжи и Эдинбургского кинофестиваля. А в Надежду Румянцеву вообще влюбилась половина населения земного шара. На IV Международном кинофестивале в Мар-дель-Плата, Аргентина, красотка получила приз "За лучшее исполнение женской роли", а в газетах её называли "Чаплином в юбке".