11 фото наших любимых мам, глядя на которые невозможно не засмеяться

"Моя мама-коротышка присылает в семейный чат фотки с высокими людьми", — gusmom.

Фото © Reddit / gusmom

"Мама очень просила показать её урожай", — dne416.

Фото © Reddit / dne416

"Это нашивка на оружейной сумке моей мамы. Она милая, тихонькая 62-летняя бабулька и ездит стрелять каждые выходные", — jimbag69.

Фото © Reddit / jimbag69

"Мама не смогла быть на семейной фотосессии, поэтому предложила прифотошопить себя", — milkyboi1.

Фото © Reddit / milkyboi1

"Вот так выглядит настоящая любовь. Моя мама фотографирует моего отца, который изображает, словно он застрял в сушилке", — sassafras711.

Фото © Reddit / sassafras711

"Думаю, моя мама не до конца понимает, как работает её мультиварка", — Uedn.

Фото © Reddit / Uedn

"Сделал идеальный снимок моей мамы, которая пыталась прогнать кошку с грядки", — kaasett.

Фото © Reddit / kaasett

"Мама всегда находит способ удивить меня на мой день рождения", — ggbuttstead.

"Дейв — отстой". Фото © Reddit / ggbuttstead

"Я попросила у мамы крутую закладку, и вот что она мне подарила. Да, это моя мама..." — GreenPantSuit.

Фото © Reddit / GreenPantSuit

"Стоит ли говорить моей маме, что она может достать планшет из коробки?.." — FrederikTwn.