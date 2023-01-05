11 фото наших любимых мам, глядя на которые невозможно не засмеяться
Мы все любим своих мам, независимо от обстоятельств. Но иногда родительницы выдают такое, что остаётся любить их... ещё сильнее. В подборке ниже собрали 10 как раз таких случаев.
"Моя мама-коротышка присылает в семейный чат фотки с высокими людьми", — gusmom.
Фото © Reddit / gusmom
"Мама очень просила показать её урожай", — dne416.
Фото © Reddit / dne416
"Это нашивка на оружейной сумке моей мамы. Она милая, тихонькая 62-летняя бабулька и ездит стрелять каждые выходные", — jimbag69.
Фото © Reddit / jimbag69
"Мама не смогла быть на семейной фотосессии, поэтому предложила прифотошопить себя", — milkyboi1.
Фото © Reddit / milkyboi1
"Вот так выглядит настоящая любовь. Моя мама фотографирует моего отца, который изображает, словно он застрял в сушилке", — sassafras711.
Фото © Reddit / sassafras711
"Думаю, моя мама не до конца понимает, как работает её мультиварка", — Uedn.
Фото © Reddit / Uedn
"Сделал идеальный снимок моей мамы, которая пыталась прогнать кошку с грядки", — kaasett.
Фото © Reddit / kaasett
"Мама всегда находит способ удивить меня на мой день рождения", — ggbuttstead.
"Дейв — отстой". Фото © Reddit / ggbuttstead
"Я попросила у мамы крутую закладку, и вот что она мне подарила. Да, это моя мама..." — GreenPantSuit.
Фото © Reddit / GreenPantSuit
"Стоит ли говорить моей маме, что она может достать планшет из коробки?.." — FrederikTwn.
Фото © Reddit / FrederikTwn
Лучшее из Интернета
10 питомцев, с которыми чувствуешь себя в безопасности, ведь друзей они защищают лучше любого охранника
сегодня в 07:00
10 случаев, когда люди разбивали посуду и, смотря на осколки, не могли глазам поверить
вчера в 09:30
10 самых очаровательных будок, в которых согласились бы пожить даже люди
вчера в 08:00