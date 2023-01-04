Новогоднее обращение Путина стало самым популярным эфирным событием 2022 года

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина на Первом канале стало самым популярным отдельным эфирным событием 2022 года, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Mediascope, предоставленные ВГТРК.

Второе место в рейтинге заняла "Новогодняя ночь на Первом", а третье — "Голубой огонёк на Шаболовке" на телеканале "Россия". Эти шоу также стали самыми востребованными музыкальными специальными проектами минувшего года.