Новогоднее обращение Путина стало самым популярным эфирным событием 2022 года
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина на Первом канале стало самым популярным отдельным эфирным событием 2022 года, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Mediascope, предоставленные ВГТРК.
Второе место в рейтинге заняла "Новогодняя ночь на Первом", а третье — "Голубой огонёк на Шаболовке" на телеканале "Россия". Эти шоу также стали самыми востребованными музыкальными специальными проектами минувшего года.
Лайф рассказывал о рейтинге самых популярных сериалов у россиян в 2022 году. Так, первым в списке значится турецкий сериал "Постучись в мою дверь", вторым — седьмой сезон "Сватов", а третьим — "The Тёлки" по роману Сергея Минаева.