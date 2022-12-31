Путин: Россия должна бороться и идти вперёд

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страну подогнали к той черте, где она должна или всё сдавать, или бороться. Об этом он сказал во время общения с военнослужащими в штабе Южного военного округа.

Путин пообщался с военнослужащими в штабе Южного военного округа. Видео © LIFE

"Россию подогнали к этой черте: или всё сдавать, или бороться. Пока такие люди, как вы, есть — ребята, девушки, которые рядом с вами, конечно, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться, только вперёд!" — сказал он.

Путин добавил, что без активной поддержки военнослужащих не обойтись. Он подчеркнул, что речь идёт не только о Донбассе, но и о тех людях, которые находятся рядом.