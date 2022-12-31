Путин: Россия должна бороться и идти вперёд
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страну подогнали к той черте, где она должна или всё сдавать, или бороться. Об этом он сказал во время общения с военнослужащими в штабе Южного военного округа.
Путин пообщался с военнослужащими в штабе Южного военного округа. Видео © LIFE
"Россию подогнали к этой черте: или всё сдавать, или бороться. Пока такие люди, как вы, есть — ребята, девушки, которые рядом с вами, конечно, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться, только вперёд!" — сказал он.
Путин добавил, что без активной поддержки военнослужащих не обойтись. Он подчеркнул, что речь идёт не только о Донбассе, но и о тех людях, которые находятся рядом.
Президент подчеркнул, что ещё многое предстоит сделать. Он поздравил военных, среди которых были и добровольцы, с наступающим Новым годом и попросил их беречь себя.
Ранее Лайф сообщал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин утром 31 декабря посетил штаб Южного военного округа. Там он пообщался с командующими, вручил боевые знамёна новым воинским формированиям, а также записал поздравление с Новым годом для россиян.
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