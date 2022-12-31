Новогоднее обращение Путина продлилось около девяти минут и стало самым продолжительным
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина в этом году продлилось девять минут и стало самым продолжительным за всё время.
Кроме того, стоит отметить и необычный формат: к россиянам Путин обратился из штаба Южного военного округа (расположен в Ростове-на-Дону) в окружении военнослужащих и участников СВО. Первыми, кто услышал и увидел поздравление, по традиции стали жители Камчатки, где часы уже пробили полночь и наступил 2023 год.
Как уже писал Лайф, президент Российской Федерации Владимир Путин утром 31 декабря посетил штаб Южного военного округа. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, там он пообщался с командующими и вручил боевые знамёна новым воинским формированиям. Оттуда же российский лидер записал новогоднее обращение к россиянам.