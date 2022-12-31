Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом, отметив драматичность 2022-го

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Он записал видеообращение, в ходе которого отметил, что уходящий год стал драматичным и переломным.

Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

"Для нашей страны и для каждого из нас он [уходящий год] стал исключительно важным; драматичным и переломным. Мы больше не могли смотреть на то, как киевский режим подвергает людей в Донбассе геноциду, обстрелам, блокаде, взращивает на Украине ненависть к России, ко всему русскому", — говорит он в видео, опубликованном в телеграм-канале.

Медведев также отметил, что продолжающаяся уже почти год спецоперация помогает не только отстоять право людей на родной язык, традиции, культуру, но и направлена на то, чтобы положить конец "преступному нацистскому режиму в Киеве". По его словам, эта цель будет обязательно достигнута.