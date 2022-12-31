SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 декабря, 12:49

Шеф-повар рассказал, что приготовить к новогоднему столу, когда времени в обрез

Шеф-повар московского ресторана: Салаты и рыба к новогоднему столу готовятся полчаса

Почти любое блюдо к новогоднему столу можно приготовить за полчаса, в том числе салаты и рыбу. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил шеф-повар одного из московских ресторанов Константин. По его словам, даже когда времени в обрез, можно пожарить стейк.

"Стейк жарится от 10 минут до получаса, салат готовится в течение 10–15 минут. Рыба, даже крупная, до двух килограммов, запекается в течение получаса", — отметил Константин.

Если готовить совсем некогда, то можно просто смешать зелень, листья салата, добавить немного овощей и заправку по типу "Цезаря". Облегчит новогодние хлопоты и заказ блюд из ресторанов.

"Всё, что готовится в ресторанах, готовится очень быстро, практически любое блюдо можно приготовить в течение получаса. Заказать доставку — и в течение часа блюдо будет на вашем столе", — заключил эксперт.

Врач посоветовала не заедать мандаринами оливье и мясо по-французски

Врач посоветовала не заедать мандаринами оливье и мясо по-французски

Как ранее сообщал Лайф, чтобы сделать новогоднее застолье полезным, следует заменить колбасу в блюдах на говядину или мясо птицы, а также приготовить овощные салаты. Так считает врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров