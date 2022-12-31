Шеф-повар рассказал, что приготовить к новогоднему столу, когда времени в обрез

Почти любое блюдо к новогоднему столу можно приготовить за полчаса, в том числе салаты и рыбу. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил шеф-повар одного из московских ресторанов Константин. По его словам, даже когда времени в обрез, можно пожарить стейк.

"Стейк жарится от 10 минут до получаса, салат готовится в течение 10–15 минут. Рыба, даже крупная, до двух килограммов, запекается в течение получаса", — отметил Константин.

Если готовить совсем некогда, то можно просто смешать зелень, листья салата, добавить немного овощей и заправку по типу "Цезаря". Облегчит новогодние хлопоты и заказ блюд из ресторанов.

"Всё, что готовится в ресторанах, готовится очень быстро, практически любое блюдо можно приготовить в течение получаса. Заказать доставку — и в течение часа блюдо будет на вашем столе", — заключил эксперт.