Житель США сорвал куш в лотерее, получив через экстрасенса совет от умершего отца

55-летний житель штата Орегон в США, известный под псевдонимом Веззи Брансуик, выиграл в лотерее 40 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей), прислушавшись к призыву умершего отца. Как уточняет People, мужчина стал часто покупать билеты розыгрышей Mega Millions и Powerball после похода к экстрасенсу. На приёме Брансуику рассказали, что его папа, который был заядлым игроком в лотерею, очень хотел, чтобы и сын участвовал в подобном.

При этом Веззи нужно было использовать числа, связанные с важными датами, например с днями рождения. Но будущий везунчик не смог сразу определиться с подходящими цифрами и поначалу придумывал свои. В конце ноября этого года номера Брансуика совпали с выигрышными и он урвал большой приз.

"Теперь Веззи подумывает направить часть своего выигрыша на свою страсть к конструированию автомобилей, которым он увлекается уже более 30 лет. Веззи планирует отложить большую часть призовых денег в надежде на лучшее будущее для себя и своих близких", — сказано в публикации People.