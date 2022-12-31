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31 декабря, 12:31

Зеленский необычным способом поблагодарил Шольца за помощь Украине

Зеленский поблагодарил Шольца за украиноцентричное председательство в G7

Украинский президент Владимир Зеленский решил быть в тренде и необычным способом поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за поддержку Незалежной, использовав "слово года".

"Оружие, убежище для более миллиона украинцев, украиноцентричное председательство в G7, финансовая и техническая помощь, статус кандидата на вступление в ЕС. Благодарю вас за "цайтенвенде", господин Олаф Шольц! В 2023 году мы должны завершить её нашей общей победой", — написал он в "Твиттере".

При этом политик не уточнил, над кем украинская власть собирается одержать "победу" при поддержке немецкого канцлера.

Стоит отметить, что немецкое слово года zeitenwende в переводе означает "смену эпох" или "переход в новую эпоху". Как заявили лингвисты из Общества немецкого языка в Висбадене, именно это понятие часто звучало из уст Шольца после начала специальной военной операции России на территории Украины.

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Кстати, ранее во Франции раскрыли планы украинского президента Владимира Зеленского на "ограбление века". Как заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, финансовая помощь Незалежной является ничем иным, как ограблением простых европейских граждан.

Обложка ©

Getty Images / Alexey Furman

Николь Вербер

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