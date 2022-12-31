Зеленский необычным способом поблагодарил Шольца за помощь Украине
Зеленский поблагодарил Шольца за украиноцентричное председательство в G7
Украинский президент Владимир Зеленский решил быть в тренде и необычным способом поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за поддержку Незалежной, использовав "слово года".
"Оружие, убежище для более миллиона украинцев, украиноцентричное председательство в G7, финансовая и техническая помощь, статус кандидата на вступление в ЕС. Благодарю вас за "цайтенвенде", господин Олаф Шольц! В 2023 году мы должны завершить её нашей общей победой", — написал он в "Твиттере".
При этом политик не уточнил, над кем украинская власть собирается одержать "победу" при поддержке немецкого канцлера.
Стоит отметить, что немецкое слово года zeitenwende в переводе означает "смену эпох" или "переход в новую эпоху". Как заявили лингвисты из Общества немецкого языка в Висбадене, именно это понятие часто звучало из уст Шольца после начала специальной военной операции России на территории Украины.
Кстати, ранее во Франции раскрыли планы украинского президента Владимира Зеленского на "ограбление века". Как заявил французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, финансовая помощь Незалежной является ничем иным, как ограблением простых европейских граждан.
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