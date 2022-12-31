Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского на покое Бенедикта XVI

Российский лидер отметил, что в период понтификата Бенедикта XVI между РФ и Ватиканом установились полноформатные дипломатические отношения. Путину довелось пообщаться с "этим выдающимся человеком", о котором он навсегда сохранит самые светлые воспоминания.

Напомним, сегодня стало известно о том, что папа римский на покое Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет. Он умер в своей резиденции в монастыре Матери Экклезии, который он выбрал после ухода из служения.