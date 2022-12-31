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31 декабря, 12:29

Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского на покое Бенедикта XVI

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной почётного папы римского Бенедикта XVI. Соответствующая телеграмма, направленная папе Франциску, опубликована на сайте Кремля.

"Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убеждённым защитником традиционных христианских ценностей", — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что в период понтификата Бенедикта XVI между РФ и Ватиканом установились полноформатные дипломатические отношения. Путину довелось пообщаться с "этим выдающимся человеком", о котором он навсегда сохранит самые светлые воспоминания.

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы на покое Бенедикта XVI

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы на покое Бенедикта XVI

Напомним, сегодня стало известно о том, что папа римский на покое Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет. Он умер в своей резиденции в монастыре Матери Экклезии, который он выбрал после ухода из служения.

Обложка ©

Getty Images / Kremlin Press Office / Anadolu Agency

Николь Вербер

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