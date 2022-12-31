Почётный папа римский Бенедикт XVI умер в возрасте 95 лет

Папа римский на покое Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана.

Священнослужитель умер в 09:34 по местному времени (11:34 мск) в своей резиденции в монастыре Матери Экклезии, который он выбрал после ухода из служения.

Напомним, немецкий кардинал, видный теолог Йозеф Ратцингер взошёл на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. Он стал первым понтификом за последние 600 лет, который отказался от престола. На тот момент ему было 85 лет, своё решение он объяснил нехваткой сил для управления Римско-католической церковью. Все последние годы Бенедикт XVI жил в статусе почётного папы на покое в здании бывшего монастыря на территории Ватикана.