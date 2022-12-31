Везучий житель Анапы стал примером новогоднего чуда, увернувшись от летящего в него авто

Везучий житель Анапы теперь будет праздновать второй день рождения накануне Нового года — мужчина едва не погиб в ДТП, чудом увернувшись от летящего в него авто. Кадры с места оказались в распоряжении Лайфа.

В Анапе мужчина едва не погиб в ДТП, но чудом сумел увернуться от авто. Видео © LIFE

Всё произошло на одной из местных дорог 30 декабря. Пешеход буквально находился на волоске от смерти — на него надвигалась "буря" в виде машины и падающего столба, однако обошла стороной. Счастливчик юрко проскользнул мимо них и поспешил ретироваться с проезжей части.

Водителю "опеля" повезло не так сильно. Скорее всего, его ждёт Новый год в больничной палате.