Везучий житель Анапы стал примером новогоднего чуда, увернувшись от летящего в него авто
В Анапе мужчина едва не погиб в ДТП, но чудом сумел увернуться от авто
Везучий житель Анапы теперь будет праздновать второй день рождения накануне Нового года — мужчина едва не погиб в ДТП, чудом увернувшись от летящего в него авто. Кадры с места оказались в распоряжении Лайфа.
В Анапе мужчина едва не погиб в ДТП, но чудом сумел увернуться от авто. Видео © LIFE
Всё произошло на одной из местных дорог 30 декабря. Пешеход буквально находился на волоске от смерти — на него надвигалась "буря" в виде машины и падающего столба, однако обошла стороной. Счастливчик юрко проскользнул мимо них и поспешил ретироваться с проезжей части.
Водителю "опеля" повезло не так сильно. Скорее всего, его ждёт Новый год в больничной палате.
Аварийный сенокос: Как ушлый юрист Афанасьев продолжает зарабатывать в ДТП на Bentley десятки миллионов
Ранее Лайф сообщал, что в Кировской области в ДТП с грузовиком погибло четыре человека. В результате столкновения легковушки "Чери-Тигго" и грузового автомобиля "Фотон" есть пострадавший.
Кадр видео LIFE