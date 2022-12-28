Аварийный сенокос: Как ушлый юрист Афанасьев продолжает зарабатывать в ДТП на Bentley десятки миллионов Конец 2022 года выдался у "короля аварий" Евгения Афанасьева ударным: только за декабрь почти десять ДТП. Каждая авария приносит ему до 1 млн рублей. Страховщики воют, а силовики разводят руками. 28 декабря, 15:30 13016 13016 Коллаж © LIFE. Фото © zakon.ru / mcgrady, © Flickr / The Car Spy, © Shutterstock

Где в Москве чаще всего попадает в ДТП Афанасьев

Московский юрист 27-летний Евгений Афанасьев стал злой легендой для столичных грузовых и страховых компаний. Но с него всегда как с гуся вода. Только за уходящий 2022 год, по данным телеграм-канала SHOT, Афанасьев попал в Москве в 50 ДТП на престижном, но стареньком купе Bentley Continental 2005 года. После разборов в ГИБДД он всегда признаётся потерпевшим.

Bentley Continental GT. Такой стоит теперь около 1,3 млн. рублей. Только на этом авто Афанасьев совершил в 2022 году пятьдесят ДТП. Фото © SHOT

Предприимчивый юрист умудрялся получать от миллиона до полутора за одно ДТП — от страховых и владельцев грузовиков, которые не замечают его Bentley на круговых перекрёстках и задевают. Так юрист только за один год мог заработать около 50 млн рублей. Не исключено, что у Афанасьева есть сообщники — в таких схемах обычно работает целая группа.

Представители страховых компаний уже несколько раз писали коллективные заявления в полицию с просьбой провести расследование о возможной причастности владельца "бентли" к автоподставам и мошенничеству, но каждый раз им отказывали. Доказать умысел Афанасьева довольно сложно — всё выглядит и оформлено законно. На вопросы судьи, почему он так часто попадает в аварии, юрист якобы объяснял, что его кто-то сглазил.

Один из своих Bentley Continental, по данным телеграм-канала SHOT, по договору купли-продажи Афанасьев приобрёл ещё в 2020 году у некоей Вторниковой А.А. всего за пятьдесят тысяч рублей, несмотря на то что рыночная стоимость машины достигает 1,3 млн рублей. Возможно, копеечная цена была прописана в договоре, чтобы избежать налогов. Хозяйкой машины значилась 12-летняя девочка. С тех пор она регулярно попадала в ДТП и приносила владельцу немалый доход. Чтобы выбивать из страховщиков больше денег на ремонт, с помощью нехитрых манипуляций с договором купли-продажи и экспертной оценкой формальную стоимость Bentley довели до 2 млн рублей. Правда, суд отменил эту сомнительную сделку купли-продажи.

Карта перекрёстков Москвы, где "работает" на своём Bentley Афанасьев, выглядит так.

Инфграфика © LIFE

Тринадцать аварий произошло практически в одном месте на улице Перовской, что говорит о наличии у юриста излюбленных мест. Последнее ДТП с Bentley — 23 декабря — случилось тоже там. Автоинспекторы уже признали виновником ДТП водителя грузовика. Ещё четыре происшествия произошли на Кавказском бульваре. В некоторые дни (18 августа, 27 августа, 24 октября и 16 декабря) Афанасьев попадал в ДТП дважды.

Как юрист зарабатывает на авариях

Страховщики, естественно, не верят в заговорённый Bentley, полагая, что юрист может заниматься редким видом автоподстав или даже мошенничеством в отношении страховых компаний. Все его ДТП совершенно одинаковы: на круговых перекрёстках Bentley Афанасьева внезапно оказывается с правого борта какого-нибудь грузовика, водитель которого не замечает автомобиль и сносит левую переднюю сторону. Виноватым в этой ситуации оказывается именно водитель грузовой машины, не убедившийся в безопасности проезда по перекрёстку и не пропустивший машину справа.

Хозяин Bentley застрахован по ОСАГО, поэтому в выплатах страховые компании отказать не имеют права. Согласно законодательству, несмотря на то что его автомобиль довольно старый, по закону страховые компании обязаны оплачивать ремонт новыми запчастями. И выплачивать компенсации приходится. По закону — максимальная выплата по полису ОСАГО "за железо" составляет 400 тыс. рублей.

Все повреждения легковушки исключительно спереди — двери, крылья, фары, бампер, капот и лобовое стекло. Стоимость одной передней фары Bentley доходит до 350 тыс. рублей, бампера — 130 тыс., капота — до 250 тыс. Если стандартная страховка не покрывает убыток, его взыскивают с владельца врезавшегося в Bentley грузовика — обычно это юридическое лицо.

С учётом стоимости запчастей Bentley, страховые выплаты для Афанасьева в отдельных случаях достигали полутора миллионов. Купленные на страховые деньги запчасти Афанасьев мог продавать на сторону, а битые детали восстанавливать в автосервисах. По крайней мере, в Перовском суде есть иски от страховых, которые пытаются заставить Афанасьева предоставить им битые детали Bentley или компенсировать их деньгами.

Какие машины Афанасьева попадали в ДТП

Евгений Афанасьев не женат, у него нет недвижимости. Зато собрал у себя целый "зоопарк" различных автомобилей, на которых он попадал в однообразные ДТП. От дешёвых праворульных японцев до престижных Bentley. У него их, кстати, было пять.

















Интересно, что у дома матери Афанасьева в Косино-Ухтомском районе Москвы можно заметить целый склад автомобильных колёс, скорее всего снятых с аварийных авто.

Что грозит юристу

За уходящий год юрист в качестве ответчика участвовал в 15 тяжбах. Летом столичные страховщики обратились с коллективной жалобой в полицию Москвы, но в июле им отказали в возбуждении уголовного дела, так как отсутствовал состав преступления. Впрочем, часть требований страховщиков суды уже удовлетворили. Ещё несколько дел приостановлены и по ним идут экспертизы. Не исключено, что против Афанасьева будет заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество в крупном размере). Или для таких случаев даже есть особая статья — ч. 5 . ст. 159 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования" с наказанием до шести лет плюс денежные штрафы.

Авторы Станислав Сенькин