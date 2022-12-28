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Аварийный сенокос: Как ушлый юрист Афанасьев продолжает зарабатывать в ДТП на Bentley десятки миллионов

Конец 2022 года выдался у "короля аварий" Евгения Афанасьева ударным: только за декабрь почти десять ДТП. Каждая авария приносит ему до 1 млн рублей. Страховщики воют, а силовики разводят руками.

28 декабря, 15:30
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<p>Коллаж © LIFE. Фото © <a href="https://zakon.ru/mcgrady" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zakon.ru / mcgrady</a>, © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/thecarspy/24751160794/in/album-72157662921096083/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Car Spy</a>, © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © zakon.ru / mcgrady, © Flickr / The Car Spy, © Shutterstock

Где в Москве чаще всего попадает в ДТП Афанасьев

Московский юрист 27-летний Евгений Афанасьев стал злой легендой для столичных грузовых и страховых компаний. Но с него всегда как с гуся вода. Только за уходящий 2022 год, по данным телеграм-канала SHOT, Афанасьев попал в Москве в 50 ДТП на престижном, но стареньком купе Bentley Continental 2005 года. После разборов в ГИБДД он всегда признаётся потерпевшим.

Bentley Continental GT. Такой стоит теперь около 1,3 млн. рублей. Только на этом авто Афанасьев совершил в 2022 году пятьдесят ДТП. Фото © SHOT

Bentley Continental GT. Такой стоит теперь около 1,3 млн. рублей. Только на этом авто Афанасьев совершил в 2022 году пятьдесят ДТП. Фото © SHOT

Предприимчивый юрист умудрялся получать от миллиона до полутора за одно ДТП — от страховых и владельцев грузовиков, которые не замечают его Bentley на круговых перекрёстках и задевают. Так юрист только за один год мог заработать около 50 млн рублей. Не исключено, что у Афанасьева есть сообщники — в таких схемах обычно работает целая группа.

Представители страховых компаний уже несколько раз писали коллективные заявления в полицию с просьбой провести расследование о возможной причастности владельца "бентли" к автоподставам и мошенничеству, но каждый раз им отказывали. Доказать умысел Афанасьева довольно сложно — всё выглядит и оформлено законно. На вопросы судьи, почему он так часто попадает в аварии, юрист якобы объяснял, что его кто-то сглазил.

Один из своих Bentley Continental, по данным телеграм-канала SHOT, по договору купли-продажи Афанасьев приобрёл ещё в 2020 году у некоей Вторниковой А.А. всего за пятьдесят тысяч рублей, несмотря на то что рыночная стоимость машины достигает 1,3 млн рублей. Возможно, копеечная цена была прописана в договоре, чтобы избежать налогов. Хозяйкой машины значилась 12-летняя девочка. С тех пор она регулярно попадала в ДТП и приносила владельцу немалый доход. Чтобы выбивать из страховщиков больше денег на ремонт, с помощью нехитрых манипуляций с договором купли-продажи и экспертной оценкой формальную стоимость Bentley довели до 2 млн рублей. Правда, суд отменил эту сомнительную сделку купли-продажи.

Карта перекрёстков Москвы, где "работает" на своём Bentley Афанасьев, выглядит так.

Инфграфика © LIFE

Инфграфика © LIFE

Тринадцать аварий произошло практически в одном месте на улице Перовской, что говорит о наличии у юриста излюбленных мест. Последнее ДТП с Bentley — 23 декабря — случилось тоже там. Автоинспекторы уже признали виновником ДТП водителя грузовика. Ещё четыре происшествия произошли на Кавказском бульваре. В некоторые дни (18 августа, 27 августа, 24 октября и 16 декабря) Афанасьев попадал в ДТП дважды.

Как юрист зарабатывает на авариях

Страховщики, естественно, не верят в заговорённый Bentley, полагая, что юрист может заниматься редким видом автоподстав или даже мошенничеством в отношении страховых компаний. Все его ДТП совершенно одинаковы: на круговых перекрёстках Bentley Афанасьева внезапно оказывается с правого борта какого-нибудь грузовика, водитель которого не замечает автомобиль и сносит левую переднюю сторону. Виноватым в этой ситуации оказывается именно водитель грузовой машины, не убедившийся в безопасности проезда по перекрёстку и не пропустивший машину справа.

Хозяин Bentley застрахован по ОСАГО, поэтому в выплатах страховые компании отказать не имеют права. Согласно законодательству, несмотря на то что его автомобиль довольно старый, по закону страховые компании обязаны оплачивать ремонт новыми запчастями. И выплачивать компенсации приходится. По закону — максимальная выплата по полису ОСАГО "за железо" составляет 400 тыс. рублей.

Все повреждения легковушки исключительно спереди — двери, крылья, фары, бампер, капот и лобовое стекло. Стоимость одной передней фары Bentley доходит до 350 тыс. рублей, бампера — 130 тыс., капота — до 250 тыс. Если стандартная страховка не покрывает убыток, его взыскивают с владельца врезавшегося в Bentley грузовика — обычно это юридическое лицо.

С учётом стоимости запчастей Bentley, страховые выплаты для Афанасьева в отдельных случаях достигали полутора миллионов. Купленные на страховые деньги запчасти Афанасьев мог продавать на сторону, а битые детали восстанавливать в автосервисах. По крайней мере, в Перовском суде есть иски от страховых, которые пытаются заставить Афанасьева предоставить им битые детали Bentley или компенсировать их деньгами.

Какие машины Афанасьева попадали в ДТП

Евгений Афанасьев не женат, у него нет недвижимости. Зато собрал у себя целый "зоопарк" различных автомобилей, на которых он попадал в однообразные ДТП. От дешёвых праворульных японцев до престижных Bentley. У него их, кстати, было пять.

  • Инфинити FX50, 2013 (Vettel edition был разработан в BRABUS — эксклюзивные сборки) — стоимость 3 100 000 рублей. Фото © SHOT
    Инфинити FX50, 2013 (Vettel edition был разработан в BRABUS — эксклюзивные сборки) — стоимость 3 100 000 рублей. Фото © SHOT
  • Bentley Continental GT, 2007 — 2 600 000 рублей. Фото © SHOT
    Bentley Continental GT, 2007 — 2 600 000 рублей. Фото © SHOT
  • Инфинити Fx50, 2013 — 2 000 000 рублей. Фото © SHOT
    Инфинити Fx50, 2013 — 2 000 000 рублей. Фото © SHOT
  • BMW 520I, 2018 — 2 400 000 рублей. Фото © SHOT
    BMW 520I, 2018 — 2 400 000 рублей. Фото © SHOT
  • Nissan Cedrik, 2003 — 520 000 рублей. Фото © SHOT
    Nissan Cedrik, 2003 — 520 000 рублей. Фото © SHOT
  • Nissan Fuga, 2005 — 370 000 рублей. Фото © SHOT
    Nissan Fuga, 2005 — 370 000 рублей. Фото © SHOT
  • BMW 525, 2000 — 265 000 рублей. Фото © SHOT
    BMW 525, 2000 — 265 000 рублей. Фото © SHOT
  • Nissan Fuga, 1985 — 210 000 рублей. Фото © SHOT
    Nissan Fuga, 1985 — 210 000 рублей. Фото © SHOT

Инфинити FX50, 2013 (Vettel edition был разработан в BRABUS — эксклюзивные сборки) — стоимость 3 100 000 рублей. Фото © SHOT

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Интересно, что у дома матери Афанасьева в Косино-Ухтомском районе Москвы можно заметить целый склад автомобильных колёс, скорее всего снятых с аварийных авто.

Что грозит юристу

За уходящий год юрист в качестве ответчика участвовал в 15 тяжбах. Летом столичные страховщики обратились с коллективной жалобой в полицию Москвы, но в июле им отказали в возбуждении уголовного дела, так как отсутствовал состав преступления. Впрочем, часть требований страховщиков суды уже удовлетворили. Ещё несколько дел приостановлены и по ним идут экспертизы. Не исключено, что против Афанасьева будет заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество в крупном размере). Или для таких случаев даже есть особая статья — ч. 5 . ст. 159 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования" с наказанием до шести лет плюс денежные штрафы.

"Меня сглазили": Как молодой юрист зарабатывает на старом Bentley миллионы

"Меня сглазили": Как молодой юрист зарабатывает на старом Bentley миллионы

Авторы
Станислав Сенькин
Станислав Сенькин

Комментариев: 3

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TROYсегодня в 09:41

надо обязательно привлечь по полной и его крышующих тоже....

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Город Москвавчера в 18:16

Почему он нарушителей должен пропускать, он прав, а страховым не ныть надо, а лоббировать солидарную ответственность за дтп и лишение если по вине водителя два и более дтп за год(тогда и нарушать не будут Незнайки ПДД), а не с юристами воевать!!!

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Алексей Овчинниковвчера в 16:16

Он когда-нибудь подставиться так, что его фурой просто раздавит и всё.