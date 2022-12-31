Известный режиссёр Никита Михалков пришёл проститься с советским и российским композитором, народным артистом Российской Федерации Эдуардом Артемьевым, церемония прощания и отпевания проходят в храме Большое Вознесение.

Михалков пришёл проститься с композитором Эдуардом Артемьевым. Видео © LIFE

Кинодеятель провёл у гроба несколько минут, прощаясь с товарищем. Церемонию вместе с Михалковым посетила его супруга Татьяна, которая не смогла сдержать рыданий. Судя по кадрам с места, проститься с музыкантом пришли многие, в том числе и деятели культуры.