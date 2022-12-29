Умер композитор Эдуард Артемьев

На 86-м году жизни умер советский и российский композитор, народный артист Российской Федерации Эдуард Артемьев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына деятеля искусств.

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года. Он написал музыку к двум Олимпиадам в России, более чем к 150 художественным фильмам, документальным и мультипликационным лентам. Среди них три фильма Андрея Тарковского: "Солярис", "Зеркало", "Сталкер", фильмы Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Несколько дней из жизни И.И. Обломова", "Родня" и другие, а также "Сибириада" Андрея Кончаловского.