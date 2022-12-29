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29 декабря, 14:00

Шеф-повар Ивлев поделился рецептом самого дорогого салата оливье

Шеф-повар Ивлев показал, как готовится самый дорогой оливье из красной икры и крабового мяса

<p>Самый дорогой салат оливье и крабовые роллы. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=brEn-U4KLqQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IVLEV CHEF</a></p>

Самый дорогой салат оливье и крабовые роллы. Обложка © YouTube / IVLEV CHEF

Самый дорогой салат оливье дороже классического в шесть раз. Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев поделился рецептом на видео, опубликованном в его ютубе.

Итак, для дорогого оливье понадобятся краб, свежие и маринованные огурцы, морковь, картофель, яйца, цедра мандарина, зелёный горошек, красная икра, тесто филло, укроп, растительное масло, а также соль и перец.

Морковь, картофель, огурцы и варёное яйцо нужно нарезать кубиками, добавить к ним разделанное крабовое мясо и зелень, приправить майонезом и выложить салат в круглую форму. Затем сверху должен быть слой из красной икры. В самом конце украсить салат укропом.

Далее нарезать ещё крабовое мясо и поместить его в отдельную ёмкость, туда же — размельчённую цедру мандарина, приправить всё майонезом. Затем аккуратно разрезать на квадратики тесто филло и завернуть в них смесь из цедры и краба, придавая форму ролла. Эти рулеты нужно поджарить на сковороде до золотистого цвета. Салат едят именно с крабовыми роллами. В заключение Ивлев поздравил россиян с наступающим Новым годом.

"Желаю вам любви, удачи и благополучия. Ну и, конечно, никогда не терять вкуса к жизни!" — подчеркнул шеф-повар.

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Светлана Оперук

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