"Спартак" может приобрести полуфиналиста ЧМ в Катаре

Московский "Спартак" действительно заинтересован в приобретении защитника испанского "Вальядолида" и сборной Марокко по футболу Джавада Эль-Ямика. Об этом Sport24 рассказал его агент Андреа Д’Амико.

"Да, "Спартак" действительно хочет подписать Эль-Ямика", — отметил представитель игрока.

30-летний Эль-Ямик на недавнем ЧМ в Катаре занял четвёртое место со сборной Марокко, которая стала главным открытием турнира. До этого СМИ сватали защитника в другой московский клуб — "Локомотив".