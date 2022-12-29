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29 декабря, 13:53

"Спартак" может приобрести полуфиналиста ЧМ в Катаре

Агент сообщил о желании "Спартака" приобрести защитника сборной Марокко Эль-Ямика

<p>Обложка © ТАСС / Picture-alliance / Frank Hoermann / SVEN SIMON</p>

Обложка © ТАСС / Picture-alliance / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Московский "Спартак" действительно заинтересован в приобретении защитника испанского "Вальядолида" и сборной Марокко по футболу Джавада Эль-Ямика. Об этом Sport24 рассказал его агент Андреа Д’Амико.

"Да, "Спартак" действительно хочет подписать Эль-Ямика", — отметил представитель игрока.

30-летний Эль-Ямик на недавнем ЧМ в Катаре занял четвёртое место со сборной Марокко, которая стала главным открытием турнира. До этого СМИ сватали защитника в другой московский клуб — "Локомотив".

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