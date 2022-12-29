Мбаппе раскрыл детали разговора с Месси после финала ЧМ в Катаре

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сразу же после финала ЧМ по футболу в Катаре поздравил своего напарника по ПСЖ Лионеля Месси с победой на мундиале. Об этом пишет Sportskeeda.

"Я разговаривал с Лео после финала чемпионата мира. Я поздравил его с победой. Для него это было целью всей жизни, так же как и для меня, но я потерпел неудачу", — приводит издание слова Мбаппе.

Отметим, что в решающем матче катарского турнира Мбаппе оформил хет-трик, а Месси отметился двумя забитыми голами в ворота французов.