Мбаппе раскрыл детали разговора с Месси после финала ЧМ в Катаре
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сразу же после финала ЧМ по футболу в Катаре поздравил своего напарника по ПСЖ Лионеля Месси с победой на мундиале. Об этом пишет Sportskeeda.
"Я разговаривал с Лео после финала чемпионата мира. Я поздравил его с победой. Для него это было целью всей жизни, так же как и для меня, но я потерпел неудачу", — приводит издание слова Мбаппе.
Отметим, что в решающем матче катарского турнира Мбаппе оформил хет-трик, а Месси отметился двумя забитыми голами в ворота французов.
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. В ходе празднования вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес допустил оскорбления в адрес Мбаппе и показал неприличный жест болельщикам французской национальной команды.