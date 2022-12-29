Вместо снесённого памятника Екатерине II в Одессе в постамент воткнули украинский флаг

Вместо снесённого памятника императрице Екатерине II в Одессе установили флаг Украины. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. В качестве доказательства он разместил видео с постаментом, где ранее стояла скульптура основательницы города, где не размещено жёлто-синее полотнище.

Напомним, что именно Екатерина II своим рескриптом от 1794 года положила начало строительству города и порта. В качестве благодарности в 1900 году одесситы установили памятник императрице и её сподвижникам, усилиями которых были основаны порт и город. За 2022 год монумент неоднократно подвергался нападению вандалов. Например, в октябре они размещали на памятнике послание с угрозами мэру Геннадию Труханову, а в ноябре скульптуру превратили в виселицу.