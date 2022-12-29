ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 09:41

Вместо снесённого памятника Екатерине II в Одессе в постамент воткнули украинский флаг

<p>Памятник основателям Одессы: было — стало. Фото © Shutterstock / <a href="https://t.me/Bratchuk_Sergey" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал</a> Братчук</p>

Памятник основателям Одессы: было — стало. Фото © Shutterstock / Телеграм-канал Братчук

Вместо снесённого памятника императрице Екатерине II в Одессе установили флаг Украины. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. В качестве доказательства он разместил видео с постаментом, где ранее стояла скульптура основательницы города, где не размещено жёлто-синее полотнище.

Напомним, что именно Екатерина II своим рескриптом от 1794 года положила начало строительству города и порта. В качестве благодарности в 1900 году одесситы установили памятник императрице и её сподвижникам, усилиями которых были основаны порт и город. За 2022 год монумент неоднократно подвергался нападению вандалов. Например, в октябре они размещали на памятнике послание с угрозами мэру Геннадию Труханову, а в ноябре скульптуру превратили в виселицу.

Мединский предложил властям Украины снести Одессу после демонтажа памятника Екатерине II

Мединский предложил властям Украины снести Одессу после демонтажа памятника Екатерине II

Ранее Лайф писал, что в Винницкой области снесли памятники Суворову и Пушкину.

Марина Калегина
  • Новости
  • Украина
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров