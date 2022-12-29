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29 декабря, 09:38

Холодец против салатов: Лайф выяснил, как отличаются новогодние столы у зумеров и бумеров

Опрос: Молодёжь в РФ приготовит на Новый год салаты, а старшее поколение — мясо и холодец

На новогоднем столе молодёжь России предпочитает видеть салаты, а старшее поколение — мясо, бутерброды и холодец. Такие данные приводятся в результатах опроса "СберМаркета", которые есть в распоряжении Лайфа.

"Мужчины предпочитают видеть на праздничном столе мясо и винегрет, а женщины — бутерброды с икрой. Среди любимых новогодних блюд старшего поколения — красная икра и холодец. Лидеры праздничных застолий у молодёжи — салат с крабовыми палочками и салат "Цезарь", — говорится в исследовании.

Салат оливье и бутерброды с красной икрой продолжают лидировать среди домашних блюд на новогоднем столе, но некоторые россияне собираются приготовить и нетипичное, в том числе осьминогов, лангустов, утку и даже окрошку. Кроме того, 60% респондентов поставят на стол торты, пирожные и другие сладости. А вот готовые блюда и фабрикаты меньше востребованы (23–24%).

Также аналитики выяснили, что почти 90% россиян потратят на новогодний стол до 10 тысяч рублей, а остальные — больше 15 тысяч рублей. В среднем у респондентов уходит на закупку продуктов к празднику не больше недели. Примерно четверть опрошенных хотят уложиться в один день, при этом лишь 1% планирует купить всё необходимое 31 декабря. Большинство россиян приготовят блюда сами, а 3% закажут готовое — у половины из них будут роллы.

Что касается алкоголя, то 40% россиян будут в Новый год пить красное и белое вино. Большинство (60%) опрошенных мужчин предпочтут крепкие напитки, в том числе чачу и текилу. Без алкоголя собираются отпраздновать 11% респондентов среди мужского населения и 14% женщин.

Всего в опросе приняли участие 1000 человек из 15 городов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Воронежа, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других.

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Ранее опрос показал, что молодёжь в России готовится к Новому году больше, чем старшее поколение. Так, традиция наряжаться в эту ночь пользуется большей популярностью среди зумеров в возрасте 18–29 лет.

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Светлана Оперук
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