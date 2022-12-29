Врачи объяснили, что скрывается за отказом пожилых людей праздновать Новый год

Если пенсионер отказывается отмечать Новый год, то это может говорить о надвигающихся когнитивных проблемах. Об этом в беседе с газетой "Аргументы и факты" рассказала врач-невролог, научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Чердак.

"Отказ встречать Новый год у пожилых людей может свидетельствовать о развитии депрессии или апатии, которые сопутствуют определённым печальным жизненным обстоятельствам, либо это может быть ранним признаком надвигающихся когнитивных проблем (деменции, болезни Альцгеймера)", — объяснила она.

По её словам, желание провести новогоднюю ночь в одиночестве у пожилых также может говорить о серьёзных проблемах физического здоровья. Поэтому, подчеркнула специалист, важно, чтобы близкие внимательно относились к эмоциональному состоянию родственника в возрасте в канун Нового года. При необходимости специалист порекомендовала показать родственника неврологу, психологу или нейропсихологу, чтобы своевременно выявить нарушения и постараться их скорректировать.

При этом медицинский психолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Ирина Захарова отметила, что общение с близкими в большие праздники положительно сказывается на психоэмоциональном фоне у пожилых людей, а также препятствует возникновению социальной изоляции. Захарова посоветовала отпраздновать Новый год в большой компании, где будет место как родственникам, так и друзьям.

"Празднование в кругу друзей и родных помогает интегрировать пожилого человека в межпоколенческие связи, а общение тренирует когнитивные процессы и снижает тревожность", — подчеркнула она, добавив, что лучше такие встречи проводить регулярно, ведь это будет положительно сказываться на членах семьи самых разных возрастов.