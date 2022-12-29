Врачи объяснили, что скрывается за отказом пожилых людей праздновать Новый год
Невролог Чердак: Отказ отмечать Новый год у пенсионеров говорит о депрессии и деменции
Если пенсионер отказывается отмечать Новый год, то это может говорить о надвигающихся когнитивных проблемах. Об этом в беседе с газетой "Аргументы и факты" рассказала врач-невролог, научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Чердак.
"Отказ встречать Новый год у пожилых людей может свидетельствовать о развитии депрессии или апатии, которые сопутствуют определённым печальным жизненным обстоятельствам, либо это может быть ранним признаком надвигающихся когнитивных проблем (деменции, болезни Альцгеймера)", — объяснила она.
По её словам, желание провести новогоднюю ночь в одиночестве у пожилых также может говорить о серьёзных проблемах физического здоровья. Поэтому, подчеркнула специалист, важно, чтобы близкие внимательно относились к эмоциональному состоянию родственника в возрасте в канун Нового года. При необходимости специалист порекомендовала показать родственника неврологу, психологу или нейропсихологу, чтобы своевременно выявить нарушения и постараться их скорректировать.
При этом медицинский психолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Ирина Захарова отметила, что общение с близкими в большие праздники положительно сказывается на психоэмоциональном фоне у пожилых людей, а также препятствует возникновению социальной изоляции. Захарова посоветовала отпраздновать Новый год в большой компании, где будет место как родственникам, так и друзьям.
"Празднование в кругу друзей и родных помогает интегрировать пожилого человека в межпоколенческие связи, а общение тренирует когнитивные процессы и снижает тревожность", — подчеркнула она, добавив, что лучше такие встречи проводить регулярно, ведь это будет положительно сказываться на членах семьи самых разных возрастов.
Ранее психолог Кристина Радина посоветовала родителям отпускать подростков отмечать Новый год с друзьями. В первую очередь она порекомендовала понять, что ребёнок является личностью, личные границы которого нужно уважать. А уже это в будущем, когда чадо вырастет, поможет ему во взаимодействии с другими людьми.
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