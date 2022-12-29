Россияне забрались на крышу второго по высоте здания в мире, и теперь им грозит суд
Российские блогеры Биркус и Николау забрались на крышу небоскрёба в Малайзии
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Российские блогеры Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау забрались на крышу второго по высоте здания в мире — небоскрёба Merdeka 118, высота которого достигает 678 метров. Однако такой поступок оценили далеко не все, теперь их может ждать наказание, пишет газета Star.
В частности, некоторые из пользователей усомнились в безопасности такого поступка для самих блогеров. А вот местные власти обратили внимание на то, что здание является частной собственностью, поэтому блогеров может ждать наказание.
"Поскольку башня находится в частной собственности, нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Мы полностью сотрудничаем с властями в этом вопросе", — отметил представитель компании – собственника башни PNB Merdeka Ventures.
Впрочем, были ли блогеры задержаны, не сообщается. Собственники же грозят Биркусу и Николау судом.
Ранее Лайф рассказывал, как в Лос-Анджелесе активист, выступающий против абортов, взобрался на 54-этажный небоскрёб без использования верёвок и страховки.