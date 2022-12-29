Россияне забрались на крышу второго по высоте здания в мире, и теперь им грозит суд

Российские блогеры Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау забрались на крышу второго по высоте здания в мире — небоскрёба Merdeka 118, высота которого достигает 678 метров. Однако такой поступок оценили далеко не все, теперь их может ждать наказание, пишет газета Star.

В частности, некоторые из пользователей усомнились в безопасности такого поступка для самих блогеров. А вот местные власти обратили внимание на то, что здание является частной собственностью, поэтому блогеров может ждать наказание.

"Поскольку башня находится в частной собственности, нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Мы полностью сотрудничаем с властями в этом вопросе", — отметил представитель компании – собственника башни PNB Merdeka Ventures.

Впрочем, были ли блогеры задержаны, не сообщается. Собственники же грозят Биркусу и Николау судом.