Россияне стали больше экономить на покупках перед Новым годом

Траты россиян в день пикового спроса перед Новым годом, 30 декабря, могут снизиться на 24%. Есть вероятность, что они опустятся до минимальных значений за последние пять лет. Об этом пишет "Коммерсант".

Предположительно, в этом году расходы жителей перед праздниками будут выше стандартных только на 44%, в то время как в 2019–2021 годах 30 декабря россияне тратили в среднем на 68% больше, чем обычно. К такому выводу специалисты пришли после анализа обезличенных данных об оборотах бизнеса и транзакциях клиентов.

Некоторые опросы говорят о том, что почти 40% россиян планируют сохранить расходы перед праздниками на уровне 2021 года, около 30% респондентов ожидают роста трат и столько же — их уменьшения. Таким образом, стало больше тех, кто экономит, и меньше тех, кто собирается тратить.

В одной из крупных сетей гипермаркетов сообщили, что расходы граждан снизились, к примеру, на украшения, пиротехнику и подарки. А вот продажи икры или игристых вин остались примерно на прежнем уровне.

Кроме стремления сэкономить, на понижение спроса мог повлиять уход из России некоторых иностранных брендов. В последний раз траты россиян перед Новым годом снижались 30 декабря 2019-го, на 4%.