Захарова назвала идею Киева о "мирном саммите" бредовой пиар-акцией США

"Мы расцениваем подобную бредовую идею как ещё одну пиар-акцию Вашингтона, который пытается в последнее время представить киевский режим в образе теперь уже миротворца", — отметила она в ходе брифинга.

Напомним, Украина хочет к концу февраля провести "мирный саммит" на площадке ООН. Как заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, Киев рассчитывает видеть генсека организации Антониу Гутерриша в качестве предполагаемого посредника. Что касается участия в мероприятии России, то украинский министр считает это возможным только после "проведения международного суда". Как позднее заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва никогда не следовала чужим условиям и ориентировалась на здравый смысл.